林姿妙停職 民進黨議會黨團喊話：代理縣長廢除家族干政

宜蘭縣長林姿妙貪汙遭重判，內政部宣布即起停職，由副縣長林茂盛代理職務。民進黨縣議會黨團表示，這件對縣民不光榮的案件已拖了3年，喊話林姿妙好好檢討、面對司法，也希望林茂盛重整行政團隊，更要廢除家族干政。

民進黨縣議會黨團總召陳文昌說，此案拖了近3年，今天終於有結果，林姿妙應該停職，期待代理的林茂盛能夠重整行政團隊，廢止所謂的服務團隊，服務團隊就是亂政，要讓縣政正常運作，挽救爛到不行的行政效率。

林姿妙的女兒林羿伶也被判刑，並被合議庭指公私不分，卻憑其母擔任地方首長之權力，恣意對縣府一級主管下達指令，介入縣府公務，嚴重破壞體制。陳文昌說，判決指出林羿伶做出違法亂紀的事情，期盼代理縣長杜絕家族干政。

林姿妙在聽判後強調自己無罪，認為是政治迫害。陳文昌也說，藍白對於不利的就說是政治迫害，老百姓已經習以為常，黨團相信司法、尊重司法，要林姿妙靜下來好好檢討、面對司法。

林姿妙一審遭重判12年6個月，褫奪公權6年，勢必對2026選舉造成重大影響，媒體詢問民進黨是否會進行黨內整合？陳文昌說，選舉、民主政治都是政黨對抗，隨時都在準備，隨時都在進行，最近賴清德主席來也有在溝通，要推舉人才，和官司不會有什麼直接的關聯，這是一直都在做的事情。