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林姿妙涉貪案關鍵2／犯財產來源不明罪遭停職 縣市長史上第一遭

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今一審宣判，犯貪汙治罪條例圖利罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪，其中公務員財產來源不明罪雖是本刑5年以下輕罪，卻導致林遭停職。記者胡經周／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今一審宣判，犯貪汙治罪條例圖利罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪，其中公務員財產來源不明罪雖是本刑5年以下輕罪，卻導致林遭停職。記者胡經周／攝影

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，犯圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，停止縣長職務。停職的關鍵法條是「公務員財產來源不明罪」，過去也有公務員挨判該罪，然而因此停職的縣市首長，林姿妙還是第一個。

宜蘭地院指出，林姿妙借用毫無信賴關係之人的帳戶並持有不明款項，金流高達3250萬元，且未據實說明可疑來源的財產總額高達800萬元，經檢察官查獲後並未照實說明來源，嚴重危害貪汙治罪條例對公務員廉潔的要求，犯貪汙治罪條例第6-1條公務人員財產來源不明罪。

林姿妙辯稱，她因為亡夫的負債以及子女就學，需要大量借錢，這些金流是她向不同人借錢，再用支票兌現的方式還款，形成循環借貸，金流看似很多，其實計算存入和領出的數量，2年來戶頭實際存款只增加300餘元；被指為人頭帳戶的帳戶持有人也證稱，確實是借貸。

法界人士推測，用支票循環借貸需要高度信賴關係，然而林姿妙使用的帳戶持有者，僅有部分是她的友人，其他則是「毫無信賴關係之人」，才使法官不全盤採信她的辯詞；另一方面，檢方指控不法金流為7844萬元，法官也認為其中4000餘萬元屬於親友間的循環借貸，該部分無罪。

法界人士表示，林本案同時犯貪汙治罪條例圖利罪、公務員財產來源不明罪，圖利罪本刑5年以上，公務員財產來源不明本刑5年以下，後者較輕，然而圖利需要二審有罪才會停職，財產來源不明則是一審有罪即停職。林姿妙是犯公務員財產來源不明而被停職的首名縣市首長。

法界人士指出，公務員財產來源不明罪2009年才增訂，規定縣市首長犯罪停職的地方制度法則是1999年就公布，當時並無公務員財產來源不明罪，因此才會出現「較輕的罪反而導致林姿妙停職」這樣少見的狀況。

林姿妙 洗錢 貪汙

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