林姿妙有罪「檢」、「廉」誰成事？ 一段辦案秘辛流出

宜蘭縣長林姿妙被訴貪汙違背職務收賄等罪，今天判處有期徒刑12年6月。據知，檢廉單位當初辦案時，雙方意見時有扞挌，程序到實體爭執也多「案子差一點砸鍋」，不過，檢方起訴前補強犯罪罪證，讓法官判林姿妙有罪。

據表示，檢廉專案小組規畫偵辦林姿妙，檢察官一方主張一次收網，以免證據漏失，廉政官團隊不以為意，認為循序漸進可也，先搜索縣府中階局處首長、再針對林姿妙縣長官邸蒐證更好，僅在程序事項上，兩軍舌戰不已。

宜蘭地檢署2022年1月13日指揮廉政署發動30路搜索，帶回30人到案，也約談林姿妙到案說明，但將林視為被告問訊，訊後林無保請回。

2022年2月22日，檢廉發動第2波搜索，約談林姿妙二兒子林佑澤、女兒林羿伶，當天在官邸證物獲量極少，辦案人員在1櫃子內金庫搜獲林佑澤購買保險櫃收據，收據顯示，保險櫃放在離官邸不遠的金賞社區承租套房，想乘勝追擊。

不過，檢察官指揮系統要求廉政官追緝，卻發現廉政人力布署無法配合，致坐失第一辦案時間，後來又發生林佑澤轉交行李箱給前國民黨立委楊吉雄兄弟保管風波，事後，楊吉雄等辯稱，行李箱內裝是選舉樁腳資料、私人物品。

林姿妙案偵辦其時，法務部長鄭銘謙是廉政署長，宜蘭地檢署檢察長是李嘉明，辦案風雨一度流傳。

知情人士說，宜蘭地檢署偵辦林姿妙發生「檢廉嫌隙」，導致鄭心有芥蒂，且檢方要求廉政官問案態度，也增檢、廉齟齬；目前是基隆地檢署檢察長的李嘉明，未滿6年任期日前被鄭摘「烏紗帽」、回任台灣高檢署任檢察官，推測與當年恩怨有關。