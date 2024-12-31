內政部：林姿妙即日停職由副縣長代理 期間不核給半數俸額

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今判處合併執行12年6個月，褫奪公權6年。內政部表示，即日起停止縣長職務由副縣長林茂盛代理，且為貫徹政府掃除貪汙，建立廉能政治之決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。

內政部表示，依地方制度法第78條第1項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第82條第2項規定，縣長停職者，由副縣長代理，因此，內政部依地方制度法規定，即日起停止林姿妙縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

內政部指出，民選地方行政首長停止職務期間得否發給半俸，依據行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函規定，為貫徹政府掃除貪汙，建立廉能政治之決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。