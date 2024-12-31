林姿妙涉貪案關鍵1／收賄變成圖利 縣府裁量權仍須依法行政

宜蘭縣長林姿妙一審挨判有罪，犯圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢等罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。檢方以收賄罪起訴林姿妙，然而收賄證據不足，合議庭諭知變更所犯法條為圖利罪，主因是認為縣府裁量權不可超過依法行政範圍。

檢方指控，林姿妙2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間，該地地主劉石純、陳正勲持有的另一塊土地1558地號遭徵土增稅112萬元，劉、陳向林姿妙陳情，林指示局處違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號作為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競總，不法獲利約240萬元。

合議庭認為，陳正勲、劉石純的土地免徵土地增值稅的部分確實違法，林姿妙身為縣長，對監督事務有違背法令圖利的行為；然而這部分與林姿妙繼續無償使用98地號土地作為2020韓國瑜競選總部，兩者間是否有對價關係，檢方提出的證據不足以證明，故變更所犯法條。

法界人士指出，圖利罪關鍵在於縣府的行政裁量權範圍，縣府裁定地主土地免徵土地增值稅，屬於公務員的便民，還是圖利私人？從判決結果來看，合議庭認為該土地從現場照片、相關函文來看，不符合農地農用，這部分確實違反法令，縣府裁量權仍須依法行政。

收賄罪是本刑10年以上的重罪，圖利則是5年以上，更為關鍵者，收賄一審有罪依地方制度法將停止縣長職務，圖利則需要二審有罪才會停職；林姿妙雖逃過收賄，然而又遭判貪汙治罪條例財產來源不明罪，同樣符合停職要件，將依法停職由副縣長林茂盛代理。