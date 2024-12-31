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宜蘭縣議會國民黨團聲明：堅信林姿妙清白 籲共同抵制政治迫害

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議會國民黨團發出4點聲明，堅信林姿妙清白，支持上訴，呼籲民眾共同抵制政治迫害。記者胡經周／攝影
宜蘭縣議會國民黨團發出4點聲明，堅信林姿妙清白，支持上訴，呼籲民眾共同抵制政治迫害。記者胡經周／攝影

宜蘭縣長林姿妙今天因涉貪遭判刑，國民黨議會黨團發表4點聲明，堅信林姿妙縣長清白，支持上訴，並痛批政治力操作破壞司法公信力，呼籲民眾共同抵制政治迫害。全文如下：

1. 堅信林姿妙縣長的清白

林姿妙縣長一向以清廉、正直、為民服務為職志。在整個案件中，相關事實與證據均未能證明林縣長有任何不法行為。檢察官以推測性的指控、片面的證據，對林縣長進行政治化的攻擊，我們認為此判決結果嚴重違背司法公正原則。

2. 政治操作，破壞司法公信力

案件審理過程中，廉政單位多次被揭露使用不正訊問手段，包括恫嚇、誘導、捏造證詞等，嚴重影響證據的真實性和公正性。林縣長的聲明中也揭露，法院判決過程存在明顯的政治干預，使司法淪為政治鬥爭的工具。

3. 全力支持林縣長上訴，爭取司法正義

林縣長已表示將繼續上訴，捍衛自己的清白。本黨團全力支持林縣長，並將動員法律與社會力量，確保公平正義能夠最終伸張。台灣的民主與法治不容被這類政治化的司法迫害踐踏。

4. 呼籲民眾支持，共同抵制政治迫害

我們呼籲宜蘭縣民及全體國人與林縣長站在一起，共同抵制不公不義的司法審判，還原事實真相，保護真正為民服務的優秀公僕。

我們相信，正義可能會遲到，但絕不會缺席。林姿妙縣長的堅定清白，必將在更高層級的司法審判中獲得應有的還原與平反。黨團將持續密切關注案件進展，並堅定站在人民與公理的一方。

宜蘭縣議會國民黨團發出4點聲明，堅信林姿妙清白，支持上訴，呼籲民眾共同抵制政治迫害。記者胡經周／攝影
宜蘭縣議會國民黨團發出4點聲明，堅信林姿妙清白，支持上訴，呼籲民眾共同抵制政治迫害。記者胡經周／攝影
宜蘭縣議會國民黨團發出4點聲明，堅信林姿妙清白，支持上訴，呼籲民眾共同抵制政治迫害。記者胡經周／攝影
宜蘭縣議會國民黨團發出4點聲明，堅信林姿妙清白，支持上訴，呼籲民眾共同抵制政治迫害。記者胡經周／攝影

國民黨 宜蘭 林姿妙 洗錢 貪汙

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