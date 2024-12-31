林姿妙母女涉貪遭重判 法官斥：公私不分、破壞人民信賴

宜蘭縣長林姿妙涉貪被重判12年6個月，其女林羿伶也因圖利罪被判刑3年6月，兩人均褫奪公權。合議庭指出，林姿妙身為民選地方首長，未能廉潔自持，親自或指揮下屬，圖私人利益，破壞公務員執行職務之公正性；林羿伶無公務員身分，憑其母擔任地方首長的權力，恣意對縣府一級主管下達指令，嚴重破壞體制。

林姿妙被控2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間，該地地主劉石純、陳正勲持有的另一塊土地1558地號遭徵土增稅112萬元，劉、陳向林姿妙陳情，林指示局處違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號作為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競總，不法獲利約240萬元。

宜蘭地院今天下午一審宣判，15名被告除時任建設處代理處長黃志良無罪，林姿妙犯貪汙治罪條例圖利、財產來源不明，以及特殊洗錢罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年、沒收3250萬元；她的女兒林羿伶非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，判刑3年6月、褫奪公權3年，其他13名被告均判刑。

宜蘭地院宣判後由庭長黃永勝說明量刑理由，考量林姿妙身為民選地方首長，未恪盡職守，竟囿於私人情誼，指揮下屬破壞公務員執行職務之公正性及人民對於公務員應公正、廉潔之信賴。

至於林羿伶，不具公務員身分，卻憑其母擔任地方首長之權力，恣意對縣府一級主管下達指令，介入縣府公務，而公私不分，嚴重破壞體制。