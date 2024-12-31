林姿妙遭判12年6月政治力介入？宜蘭地院細數「開庭59次」：絕對沒有

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審判決出爐，林犯貪汙治罪條例圖利、財產來源不明，以及特殊洗錢罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年、沒收3250萬元。宜蘭地方法院表示，本案審理過程與判決絕無受到政治力干涉，外界不宜過度揣測。

林姿妙案引發各界高度關心，不少人懷疑政治力介入。宜蘭地院發言人庭長黃永勝表示，宜蘭地院一向本於獨立審判原則，針對本案，從頭到尾開了非常多次庭，歷經這麼長時間才審結；外界不需要做無謂揣測，就他個人經歷，沒有所謂政治力介入。

本案由審判長莊深淵、陪席法官程明慧、受命法官陳錦雯審理，從2022年10月開準備庭庭到今年10月審結，纏訟超過2年，包含準備程序與勘驗程序共36次庭，以及調查人證、物證、言詞辯論等23次，共開庭59次。法界人士指出，審結到宣判經歷了2個月，一般不需要這麼久，或許評議過程中，不同法官意見有所出入。