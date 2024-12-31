被判12年半喊冤「我沒做壞事」 林姿妙：院檢以一通不實電話起訴、定罪
宜蘭縣長林姿妙涉貪一審遭判處12年6月、褫奪公權6年，她面色凝重走出法庭，高喊「我沒有做壞事」，非常痛心，台灣司法被政治綁架了，沒有證據、不看事實，以一通不實的電話就起訴、定罪，太可惡了，一定上訴直到還她清白。
宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。依地方制度法停職。
她聆聽判決後當場面色沈重，結束後在庭內與律師討論，步出法庭時數度高喊「我沒有做壞事」， 台司法被政治架了 不看證據沒有事實，以一通不實的電話起訴她，是壯圍鄉農會理事長請託她，不是涉案的被告陳政勳。
她說，自己非常委屈，「我沒有做壞事」。被問到判刑會不會太重？她說，大家都知道她的做人，實實在在，簡單做人，打拚認真，有證據就拿出來啊？ 沒有證據就定她的罪，太可惡了，痛心司法被政治綁架。
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