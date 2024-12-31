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林姿妙貪汙案15被告唯一無罪 黃志良聽判後快步離去
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午宣判，15名被告，除了前代理建設處長黃志良因查無實據無罪外，其他14人都遭判刑，林姿妙合併執行12年6個月，褫奪公權6年，犯罪所得3250萬元遭沒收。
宜蘭地方法院今天下午1審宣判，15名被告僅林姿妙及黃志良、盧天龍到庭聽判，黃志良聽到無罪後，快步離開法院，並未受訪。
其餘14名被告判決結果為：
林姿妙公務員共同犯對監督事務圖利罪判7年、財產來源不明2年6月，特殊洗錢3年6月，合併應執行12年6月、褫奪公權6年。
林姿妙女兒林羿伶非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，判刑3年6月、褫奪公權3年。
其他公務員部分，時任縣府建設處代理處長吳朝琴、時任農業處長康立和、時任財稅局長盧天龍、農務科長吳東原、都計科長龍非池都犯公務員共同犯對監督事務圖利罪遭判刑；建管科長林志揚、時任羅東鎮公所經建課長趙竑勳犯公務員對監督事務圖利罪遭判刑。
吳朝琴判刑3年6月褫奪公權3年、康立和3年8月褫奪公權3年、盧天龍5年10月褫奪公權5年、林志揚5年6月褫奪公權5年、龍非池判刑5年8月、褫奪公權5年、趙竑勳3年、褫奪公權3年。
羅東鎮公所經建課員黃耀智犯公務員對主管事務圖利罪，判刑5年6月、褫奪公權5年。
非公務員部分，前縣議員劉石純及宜蘭縣商業會前理事長陳正勳，犯非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，劉判3年6月、陳判3年8月，均褫奪公權3年；礦業公司負責人林錫欽偽造文書判刑4月，緩刑2年。林姿妙前助理張桂綾特殊洗錢判刑1年。
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