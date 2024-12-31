林姿妙：台灣司法已經被政治綁架了 要繼續上訴

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。依地方制度法停職。

林姿妙說，「我沒罪，非常難過、非常痛心」，為何把她判這麼重？她簡單做人，實實在在，台灣司法已經被政治綁架了，要繼續上訴，直到還她們清白為止，會和鄉親一起努力。

「我很委屈，我沒做壞事。」林姿妙說，沒有證據啊，也不看證據、事實，用不實的電話來定罪，經過10個月，明知這通電話是假的，用這通電話起訴、定罪，「這是政治迫害，人事時地物都不同，為何會這樣判？」