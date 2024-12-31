快訊／林姿妙涉貪案一審遭判有罪 處12年6月、褫奪公權6年

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。依地方制度法停職。

林姿妙涉貪案爆發於2022年1月13日，宜蘭地檢署指揮廉政官搜索縣府、縣長官邸等處，帶回林姿妙、林姿妙女兒林羿伶、縣府局處長等20餘人，漏夜偵訊，諭令林姿妙80萬元交保，聲押數名縣府官員獲准；8月23日，宜檢對林姿妙等15人提起公訴。

檢方指控，林姿妙2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間，該地地主劉石純、陳正勲持有的另一塊土地1558地號遭徵土增稅112萬元，劉、陳向林姿妙陳情，林指示局處違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號作為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競總，不法獲利約240萬元。

檢方也查出林姿妙帳戶2017年到2019年間，金流高達7844萬9000元，與她的明面收入顯不相符，且有利用支票與人頭帳戶洗錢嫌疑。檢方依犯貪汙治罪條例收賄罪、偽造文書罪、特殊洗錢罪與公務人員財產來源不明罪起訴林姿妙。

宜蘭地方法院2022年10月開庭，偵訊時認罪的時任建設處代理處長吳朝琴、時任農業處長康立和、時任農務科長吳東原3人當庭翻供，並控訴檢廉偵訊時不正取供，聲請勘驗偵訊光碟；院方2023年9月開始勘驗，2024年6月勘驗完畢，進入審理程序。

審理過程中，檢廉「不正取供」成為攻防重點之一，林姿妙方控檢廉摔卷宗、拍桌等方式恐嚇被告，或以緩起訴利誘，出示不實證物誘導口供，製作不完整甚至錯誤的筆錄；檢方反擊，辯方僅聲請勘驗部分片段，以偏概全否認筆錄的證據能力。

林姿妙在審理過程中數次表示，檢方張冠李戴、羅織罪證，自己一生清白，絕沒做壞事；縣府公務員也無端被捲入，平白遭到汙衊。檢方則稱，林姿妙指示多名局處首長聯合犯罪，可謂官箴敗壞，審理期間更利誘認罪官員，讓翻供的官員升官。

全案2024年10月23日辯論終結。檢方依涉犯貪汙治罪條例收賄罪，求處林姿妙20年徒刑、褫奪公權5年，另依特殊洗錢罪求處2年6月徒刑、併科罰金200萬元；其餘被告分別依圖利、行賄、偽造文書等罪，求處1到10年徒刑、褫奪公權2到4年。