聽新聞
0:00 / 0:00
影／面對下午宣判 林姿妙首度以14字回應「相信法律公正」
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午2時30分宣判，她上午神情輕鬆主持擴大縣務會議，在面對記者採訪時，也對下午宣判做出回應，兩度表示「姿妙光明磊落，相信法律是公正的」。
宜蘭地方法院審理此案，今年10月23日辯論終結時，檢方針對林姿妙及縣府官員等15人涉貪求刑，其中林姿妙因貪汙治罪條例收賄罪求處20年重刑、褫奪公權5年；特殊洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金，沒收不法所得。全案今天下午進入法院一審宣判，引發各界關注。
林姿妙今天上午照常行程，9時30分主持擴大縣務會議，面對笑容恭喜新任主計處長就職，同時頒發獎牌給得獎的鄉鎮市公所，神情輕鬆。
面對記者採訪，她也對此宣判做出回應「姿妙光明磊落，相信法律是公正的」；隨後被問到檢方把時序錯誤的1558地號農地土增稅與98地號競總臨時建築物勾串在一起，認定她涉貪汙罪違背職務收取不正利益，林姿妙再度重申「光明磊落，相信法律是公正的」。
據了解，林姿妙這兩天聽取律師團與幕僚詳細對她說明起訴理由，才恍然驚訝「原來我是安捏被起訴」，羅織兩件不相干的事勾串起訴理由，她連想都沒想過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言