影／面對下午宣判 林姿妙首度以14字回應「相信法律公正」

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午2時30分宣判，她上午神情輕鬆主持擴大縣務會議，在面對記者採訪時，也對下午宣判做出回應，兩度表示「姿妙光明磊落，相信法律是公正的」。

宜蘭地方法院審理此案，今年10月23日辯論終結時，檢方針對林姿妙及縣府官員等15人涉貪求刑，其中林姿妙因貪汙治罪條例收賄罪求處20年重刑、褫奪公權5年；特殊洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金，沒收不法所得。全案今天下午進入法院一審宣判，引發各界關注。

林姿妙今天上午照常行程，9時30分主持擴大縣務會議，面對笑容恭喜新任主計處長就職，同時頒發獎牌給得獎的鄉鎮市公所，神情輕鬆。

面對記者採訪，她也對此宣判做出回應「姿妙光明磊落，相信法律是公正的」；隨後被問到檢方把時序錯誤的1558地號農地土增稅與98地號競總臨時建築物勾串在一起，認定她涉貪汙罪違背職務收取不正利益，林姿妙再度重申「光明磊落，相信法律是公正的」。