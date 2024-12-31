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涉貪下午宣判 林姿妙直球對決將到庭…判這些罪就停職

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午宣判，在兩種情況下被判有罪，依照《地方制度法》規定必須停職。圖／聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午宣判，在兩種情況下被判有罪，依照《地方制度法》規定必須停職。圖／聯合報系資料照

宜蘭縣長林姿妙因違反貪汙治罪條例，遭檢方求處有期徒刑20年；在特殊洗錢罪部分，求處有期徒刑2年6個月。全案今天下午進入法院一審宣判，引發各界關切，林姿妙最後若因貪汙治罪條例收賄罪被判刑，必須停職；若是貪汙治罪條例財產來源不明罪被判刑，也必須停職。

宜蘭地方法院今天下午2時30分宣判，林姿妙親自到庭聆聽判決，選擇勇敢面對，許多政壇人士與縣民高度關心宣判結果，林姿妙在何種情況下會被停職？由副縣長代理職務。

宜蘭地院今年10月23日辯論終結，檢方針對林姿妙涉貪收賄求處20年重刑、褫奪公權5年；特殊洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金，沒收不法所得。

依照《地方制度法》第78條第1項規定：「縣（市）長因涉嫌內亂、外患罪，或《貪汙治罪條例》、《組織犯罪防制條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應即停止職務。」

林姿妙被檢方依貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、貪汙治罪條例財產來源不明罪、洗錢防制法特殊洗錢罪等罪名被起訴，她若因貪汙治罪條例收受不正利益收賄罪，或貪汙治罪條例財產來源不明罪在法院一審被判刑，兩者只要有一項，她就要依法停職；至於貪汙圖利罪，則是在二審判決有罪，才會被停職。

特殊洗錢罪屬於《洗錢防制法》規範範疇，不屬於《貪汙治罪條例》或《地方制度法》第78條明列的罪名，因此林姿妙若因特殊洗錢罪被判有期徒刑以上的刑度，不適用《地方制度法》第78條的停職之規定。

林姿妙 貪汙

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