良十四世就任新教宗 籲停止剝削大自然、邊緣化窮人

羅馬天主教教宗良十四世十八日在聖伯多祿廣場主持就職彌撒，他在講道時呼籲人類停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此展開他的教宗任期並奠定基調。

美副總統范斯出席

美國副總統范斯、國務卿魯比歐和烏克蘭總統澤倫斯基等逾一百五十國政要參加教宗就職彌撒，我國由前副總統陳建仁代表出席。

良十四世在就職彌撒講道說，希望以「愛」和「團結」服務信眾，讓教會成為世界和平的推力，「我們第一個重大心願是有個團結的教會，這是團結與共融的標誌，將成為世界和解的潛移默化力量」。良十四世矢言維護天主教會傳統，稱自己不會像獨裁者。

良十四世說，當今仍然看到太多的不和、太多傷口，這些是由仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼，以及掠奪地球資源、邊緣化窮人的經濟模式所造成。他提醒聽眾不要封閉在自己的小團體。

良十四世在彌撒尾聲說，希望談判能為受難的烏克蘭帶來公正與持久和平。他並為加薩挨餓的民眾祈禱，但未像前教宗方濟各生前為加薩禱告時，提及遭巴勒斯坦武裝分子綁架的人質。梵蒂岡說，良十四世十八日已會晤澤倫斯基。

法新社報導，良十四世當天的講道將為其教宗任期設定基調。美聯社報導，鑒於美國等地天主教會走向極端化，美國籍的良十四世此時呼籲團結具重要性。

獲羊毛披帶、漁人權戒

良十四世在彌撒時接受羊毛披帶和漁人權戒兩項重要象徵，前者象徵牧者帶領羊群，好比教宗帶領信徒，後者將成為良十四世正式印信，淵源是耶穌曾要使徒伯多祿撒網捕魚。美聯社說，良十四世穿戴兩件物品時情緒激動，宛如開始體會責任重擔。

中國大陸未在教廷公布的出席名單，大陸先前亦未派員出席方濟各四月的喪禮。出席名單最受關注者包括以色列總統赫佐格，方濟各曾多次譴責以色列攻擊加薩，以國在方濟各喪禮僅派駐教廷大使參加，被視為刻意降階。