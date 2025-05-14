教宗良十四世致函美國拉比 允加強與全球猶太教徒對話

新任教宗良十四世告訴全球猶太教徒，他希望加強羅馬天主教會與他們的對話。近來因加薩走廊戰爭的緣故，梵蒂岡與以色列關係變差，良十四世在此時釋出這樣的訊息。

路透社報導，史上首位美國出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）致函美國猶太委員會（American Jewish Committee）跨宗教事務部主任馬蘭斯（Noam Marans）拉比，在信中表達上述想法。馬蘭斯昨晚在社群媒體平台X貼出這封信。

良十四世寫道：「我相信在全能的天主幫助下，我承諾秉持梵蒂岡第二屆大公會議（Second Vatican Council）『教會對非基督宗教態度』（Nostra Aetate）宣言的精神，繼續加強教會和猶太教徒的對話與合作。」

「教會對非基督宗教態度」是1962至1965年梵蒂岡第二屆大公會頒布的劃時代文獻，當中否定了猶太人整體對於耶穌死亡負有罪惡的概念，並鼓勵與基督教以外的宗教對話。

在猶太人經歷數世紀的迫害與不信任後，這份簡短文獻徹底改變天主教與猶太教徒的關係。之後開啟的20年對話，促使前教宗若望保祿二世（Pope John PaulII）在1986年成為首位訪問猶太會堂的教宗，他在羅馬猶太會堂發表演說時稱呼猶太教徒是「我們深愛的兄長」。

梵蒂岡與以色列也在1993年簽署1份「基本協議」，雙方結束多年來往往緊繃的關係，並在隔年相互派駐大使。

不過，已故前教宗方濟各（Pope Francis）雖然經常譴責反猶太主義，但在2023年爆發加薩走廊（Gaza Strip）戰爭後，梵蒂岡與以色列的關係惡化。

方濟各去年11月暗示，國際社會應該探究以色列在加薩走廊的軍事行動是否構成種族滅絕。這可說是他針對以色列對付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）所進行的戰事最明確的批評。

方濟各的喪禮4月舉行時，以色列派出由駐梵蒂岡大使塞德曼（Yaron Sideman）帶領的代表團。當時消息人士指出，這是以色列為了方濟各關於加薩的發言而刻意派出低階代表團。

1名梵蒂岡消息人士告訴路透社，馬蘭斯將出席18日的良十四世就職彌撒，10多位來自世界各地的猶太教領袖也預計會出席。

目前仍不清楚是否會有任何以色列政府領袖人士出席這場彌撒。