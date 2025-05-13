潘孟安疫中送暖締奇緣 TAIWAN BOX 牽起現教宗美好連結

近日羅馬天主教會選出樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為新任教宗，封號「良十四世」（Pope Leo XIV）。

眾所皆知的是，新教宗擁有美國與秘魯雙重國籍，生涯大多都在秘魯傳教，關懷弱勢與勞動階級，深受人們愛戴。過去曾有外媒報導指出，良十四世擔任主教期間，COVID-19肆虐，他帶頭購買氧氣設備，協助有需要的人們，罕為人知的是，早在2020年疫情期間，良十四世就已與台灣締下緣分。

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇13日在社群平台上分享，2020年9月6日，有2,000個上面印有「Taiwan can help, Pingtung can help」的紙箱，從台灣飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構。當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世。

賴醫師說，「這件美事，是屏東縣縣長潘孟安成就的善舉」，謙虛表示他只是居中聯繫協調。而此時分享這件往事，則是因為收到秘魯友人再次傳訊感謝屏東縣政府。

回顧COVID19期間，當時台灣位於全球防疫第一線，防疫經驗獲得國際社會高度肯定，在確保國內需求優先、海外國人受到照顧，政府也行有餘力的同時，台灣政府不吝捐贈防疫物資到全世界，以具體行動「TAIWAN CAN HELP」彰顯台灣有能力也有意願善盡責任、為世界貢獻力量。

時任屏東縣長的潘孟安則指示縣府團隊協助開發醫療用的「台灣BOX」，包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套等防疫物資，並捐贈給日本大阪、神戶、札幌、美國亞利桑那州、秘魯等國家及城市。

2020年9月，秘魯當地疫情嚴重，屏東縣政府隨即寄出抗疫防護箱給秘魯，當時潘孟安更錄製問候影片，希望遠在南美洲的秘魯人民一切安好，並強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好，秘魯米拉弗洛雷斯區市長莫里納也舉辦捐贈記者會，感謝屏東協助。

值得注意的是，當時接受遠從台灣飄洋過海到秘魯的「台灣BOX」的神職人員，就是現任天主教教宗良十四世。對此，屏東縣長周春米則表示，五年前的Taiwan Box見證屏東與良十四世教宗的奇妙緣分；立法委員伍麗華也稱「很美的訊息」。