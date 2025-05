潘孟安疫中送暖締奇緣 TAIWAN BOX 牽起現教宗美好連結

近日羅馬天主教會選出樞機主教普瑞弗斯特(Robert Prevost)為新任教宗,封號「良十四世」(Pope Leo XIV)。

眾所皆知的是,新教宗擁有美國與秘魯雙重國籍,生涯大多都在秘魯傳教,關懷弱勢與勞動階級,深受人們愛戴。過去曾有外媒報導指出,良十四世擔任主教期間,COVID-19肆虐,他帶頭購買氧氣設備,協助有需要的人們,罕為人知的是,早在2020年疫情期間,良十四世就已與台灣締下緣分。

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇13日在社群平台上分享,2020年9月6日,有2,000個上面印有「Taiwan can help, Pingtung can help」的紙箱,從台灣飄洋過海到秘魯,無償捐贈給當地醫療與慈善機構。當時接受台灣捐贈的神職人員,就是現在的天主教教宗良十四世。

賴醫師說,「這件美事,是屏東縣縣長潘孟安成就的善舉」,謙虛表示他只是居中聯繫協調。而此時分享這件往事,則是因為收到秘魯友人再次傳訊感謝屏東縣政府。

回顧COVID19期間,當時台灣位於全球防疫第一線,防疫經驗獲得國際社會高度肯定,在確保國內需求優先、海外國人受到照顧,政府也行有餘力的同時,台灣政府不吝捐贈防疫物資到全世界,以具體行動「TAIWAN CAN HELP」彰顯台灣有能力也有意願善盡責任、為世界貢獻力量。

時任屏東縣長的潘孟安則指示縣府團隊協助開發醫療用的「台灣BOX」,包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套等防疫物資,並捐贈給日本大阪、神戶、札幌、美國亞利桑那州、秘魯等國家及城市。

2020年9月,秘魯當地疫情嚴重,屏東縣政府隨即寄出抗疫防護箱給秘魯,當時潘孟安更錄製問候影片,希望遠在南美洲的秘魯人民一切安好,並強調屏東是地球公民的一份子,期待盡一份力量,讓世界更美好,秘魯米拉弗洛雷斯區市長莫里納也舉辦捐贈記者會,感謝屏東協助。

值得注意的是,當時接受遠從台灣飄洋過海到秘魯的「台灣BOX」的神職人員,就是現任天主教教宗良十四世。對此,屏東縣長周春米則表示,五年前的Taiwan Box見證屏東與良十四世教宗的奇妙緣分;立法委員伍麗華也稱「很美的訊息」。