人權組織：教宗良十四世應重新審視中梵協議 多神職人員遭軟禁

（德國之聲中文網）人權觀察組織5月12日指出，中國還有多名天主教神職人員近些年來受到拘押、軟禁等。該組織引述哈德遜研究所（Hudson Institute）一份報告，列舉蘇志民、崔太、賈治國、張維柱、邵祝敏、馬達欽等受到拘禁的神職人員。

另據亞洲新聞（Asia News）報導，教宗方濟各去世後、新教宗選舉前，上海和河南新鄉教區神父被召集，確認一名輔理主教和一名主教人選。亞洲新聞指出，儘管這兩項任命有可能是教宗方濟各生前安排好的，但中國負責宗教政策的人士在這一特殊時期如此行事，仍凸顯與教廷的疏離。而且這兩個人選都存在爭議。

人權觀察組織還指出，2018年中梵達成的主教任命協議是在中國宗教自由嚴重收緊的背景下達成的。近些年來，中國有關部門拆除一些教堂或其頂部十字架，在網路平台禁止或限制與信仰相關的內容及應用程式，禁止未成年人進入教會等。

人權觀察中國部副主任王松蓮表示：「教宗良十四世有機會與中國有一個新的開始，以保護中國天主教徒的信仰自由。新教宗應施壓進行談判，或許有助於改善中國每個民眾的宗教自由權。」

據估計，中國有約1200萬天主教徒。

除天主教包括地下教會外，基督教包括家庭教會也受到嚴厲的限制和打壓。四川成都秋雨聖約教會王怡牧師2018年被捕後被判九年監禁。

（人權觀察、Asia News、維權網）

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