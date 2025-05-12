新教宗籲釋放入獄記者 促捍衛言論與新聞自由

羅馬天主教新教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天首次接見媒體從業人員，聲援「因為尋求及報導真相」而入獄的記者，並且呼籲釋放他們。

路透社報導，良十四世今天對來自全球各地的數以千計媒體從業人員發表談話，這些人前來梵蒂岡報導教宗選舉及前教宗方濟各（Pope Francis）逝世新聞。

根據法新社，良十四世表示：「這些被監禁記者所遭受的苦難，對各國和國際社會的良知構成挑戰，促請眾人捍衛言論與新聞自由這項寶貴禮物。」

據報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，他在與良十四世的首次通話中，邀請教宗訪問烏克蘭，他也在通話中感謝良十四世敦促實現烏克蘭和平。