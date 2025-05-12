快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

新任教宗良十四世呼籲教會 回應數位革命

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)上週六發表談話時，除了尊崇前任教宗方濟各關懷最弱勢族群的努力之外，他也認同過去幾任教宗在面對時代變革，例如人工智慧(AI)技術興起之際，教會應扮演的角色為何的看法，提到人類應保有絕大多數的控制權，而非一昧交給機器人。

解釋取名的由來

據《梵蒂岡新聞網》報導，教宗良十四世當選後，在上週六首度向樞機團發表正式演說時透露他選擇教宗名號背後的靈感來源，他認為「良十四世」這個名字呼應了教會面對人類尊嚴與維護社會正義不變的承諾。

他表示，「前教宗良十三世曾針對第二次工業革命時期的社會問題給予回應，如今面對另一場工業革命以及人工智慧的興起，教會應再次以其豐富的社會性教義加以回應。」

教宗良十四世並向前任教宗表達敬意，細數方濟各的簡樸以及對服事的完全奉獻。他指出，「讓我們珍惜這份寶貴的遺產並繼續我們前方的旅程。」

AI已是人類面臨的挑戰

據《公共廣播電視公司》報導，良十四世表示，AI是人類面臨的最關鍵議題之一，他並承諾將延續方濟各提出的部分優先事項。他認為AI已成為人類面臨的主要議題之一，勢必會在捍衛人類尊嚴、正義與勞工權益努力上帶來挑戰。

1878年至1903年擔任教宗的良十三世在1891年頒布的公開信《新事通諭》(Rerum Novarum)，提出第二次工業革命初期當時的工人權益與資本主義所面臨的問題，他也批評了資本主義與社會主義。

對此，良十四世相同認同良十三世對於教會如何回應工業革命所帶來的重大社會問題的看法。良十四世也再次引用方濟各於2013年發表的教宗使命宣言，強調教會應給予最被忽視及排斥的人給予慈愛的關懷。

去年前教宗方濟各出席七大工業國(G7)高峰會時致詞時表示，AI應以人為本，並強調在使用武器或其他較不致命的工具的決策權都應保留給人類，而非交由機器來決定。

【更多精采內容，詳見

教宗 梵蒂岡 良十四世

延伸閱讀

紅肩衣與黑皮鞋：教宗良十四世的衣著訊號，信仰的橋梁與調和者

教宗選舉內幕曝！良14世第二輪投票開始領先 消息人士：獲近80%選票當選

新教宗表態挺烏克蘭！舊訪問曝譴責俄入侵 立場鮮明有別於方濟各

新教宗良十四世稱AI人類重大挑戰 首離教廷訪方濟各墳墓

相關新聞

教宗良十四世接見媒體捍衛新聞自由 現場掌聲雷動

新教宗良十四世上午接見各國媒體記者，他強力捍衛新聞自由，強調「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇」，並呼籲釋放那些因...

新任教宗良十四世就職彌撒 李克勉等台灣主教將出席

新任教宗良十四世的就職彌撒將於5月18日主日上午10點在聖伯多祿廣場舉行。天主教會台灣地區主教團表示，已決定由主教團主席...

紅肩衣與黑皮鞋：教宗的衣著透露政治密碼？

教宗良十四世選擇穿上紅色肩衣（mozzetta），但是腳上的鞋是選擇和教宗方濟各一樣，穿著黑色皮鞋。

當選後首次主日講道！教宗良十四世呼籲世界強權終止戰爭

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在週日向聖伯多祿...

新教宗良14世上任！中東領導人盼傳承方濟各精神 續為中東和平發聲

羅馬天主教新任教宗良十四世上任。由於前教宗方濟各素以支持跨宗教對話，和譴責以色列對加薩的侵略行為知名，巴勒斯坦以及阿拉伯...

教宗選舉內幕曝！良14世第二輪投票開始領先 消息人士：獲近80%選票當選

梵蒂岡消息人士向日本共同社透露教宗選舉內幕，據悉當時69歲的美國籍樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）自第二輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。