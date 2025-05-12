新任教宗良十四世呼籲教會 回應數位革命

新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)上週六發表談話時，除了尊崇前任教宗方濟各關懷最弱勢族群的努力之外，他也認同過去幾任教宗在面對時代變革，例如人工智慧(AI)技術興起之際，教會應扮演的角色為何的看法，提到人類應保有絕大多數的控制權，而非一昧交給機器人。

解釋取名的由來

據《梵蒂岡新聞網》報導，教宗良十四世當選後，在上週六首度向樞機團發表正式演說時透露他選擇教宗名號背後的靈感來源，他認為「良十四世」這個名字呼應了教會面對人類尊嚴與維護社會正義不變的承諾。

他表示，「前教宗良十三世曾針對第二次工業革命時期的社會問題給予回應，如今面對另一場工業革命以及人工智慧的興起，教會應再次以其豐富的社會性教義加以回應。」

教宗良十四世並向前任教宗表達敬意，細數方濟各的簡樸以及對服事的完全奉獻。他指出，「讓我們珍惜這份寶貴的遺產並繼續我們前方的旅程。」

AI已是人類面臨的挑戰

據《公共廣播電視公司》報導，良十四世表示，AI是人類面臨的最關鍵議題之一，他並承諾將延續方濟各提出的部分優先事項。他認為AI已成為人類面臨的主要議題之一，勢必會在捍衛人類尊嚴、正義與勞工權益努力上帶來挑戰。

1878年至1903年擔任教宗的良十三世在1891年頒布的公開信《新事通諭》(Rerum Novarum)，提出第二次工業革命初期當時的工人權益與資本主義所面臨的問題，他也批評了資本主義與社會主義。

對此，良十四世相同認同良十三世對於教會如何回應工業革命所帶來的重大社會問題的看法。良十四世也再次引用方濟各於2013年發表的教宗使命宣言，強調教會應給予最被忽視及排斥的人給予慈愛的關懷。

去年前教宗方濟各出席七大工業國(G7)高峰會時致詞時表示，AI應以人為本，並強調在使用武器或其他較不致命的工具的決策權都應保留給人類，而非交由機器來決定。

【更多精采內容，詳見 】