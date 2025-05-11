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當選後首次主日講道！教宗良十四世呼籲世界強權終止戰爭

中央社／ 梵蒂岡11日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在週日向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的人群講道。法新社
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在週日向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的人群講道。法新社

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在週日向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的人群講道。

路透社報導，已故教宗方濟各（Pope Francis）生前時常呼籲「不要再有戰爭」。5月8日當選的新教宗良十四世今天重提這個說法，並指出當日是第二次世界大戰結束80週年紀念日，這場戰爭造成約6000萬人死亡。

良十四世說，當今世界正在經歷「第三次世界大戰在各地開打的戲劇性局面」，這再度呼應方濟各的說法。

新教宗並表示，他心繫「親愛的烏克蘭人民的苦難」，呼籲透過談判實現「真正、公正且持久的和平」。

他也說，加薩走廊（Gaza Strip）戰爭令他「深感悲痛」，呼籲立即停火、提供人道主義援助，並釋放被巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）扣押的剩餘人質。

良十四世表示，他很高興聽到最近印度和巴基斯坦停火的消息，並希望談判能讓這2個擁有核武的鄰國達成持久協議。

他指出：「儘管如此，世界上還有這麼多其他衝突！」

良十四世昨天會見樞機主教時表示，他會繼續秉承方濟各的願景和改革，並告訴全體樞機主教，他們務必傳承方濟各留下的寶貴遺產。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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