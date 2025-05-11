新教宗良14世上任！中東領導人盼傳承方濟各精神 續為中東和平發聲

羅馬天主教新任教宗良十四世上任。由於前教宗方濟各素以支持跨宗教對話，和譴責以色列對加薩的侵略行為知名，巴勒斯坦以及阿拉伯國家領袖們均以正向態度慶賀，期待新教宗傳承方濟各精神，繼續為中東區域和平發聲。

教廷9日順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世（Leo XIV）。中東媒體「新阿拉伯報」（NewArab）認為，良十四世在接下來任期內面對巴勒斯坦和中東及北非地區戰事的態度和作風，將會成為他任內最具決定性的道德考驗之一。

報導說，雖然良十四世尚未就巴勒斯坦或中東問題發表具體聲明，但前教宗方濟各（Pope Francis）上月過世後，良十四世被視為方濟各的神學和制度直接繼承人。因此，從良十四世的背景、與方濟各的密切關係，以及先前的事蹟都表明，他將會如同方濟各，繼續致力於和平、跨宗教對話以及社會正義。

另外，報導指出，良十四世在就職演說中所言的「願和平與你們所有人同在」，傳遞出廣泛且包容的訊息，且在此時加薩正力抗以色列侵略，以及世界各地少數群體正面臨的武力威脅中，亦發揮了宗教領袖的道德領導力。

卡達、埃及、阿聯、伊拉克、巴勒斯坦和黎巴嫩等中東國家一致發表官方聲明，期待新教宗繼續支持世界和區域和平。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在賀詞中除祝福良十四世成功外，也強調「期待梵蒂岡持續在捍衛正義與和平上發揮重要作用，特別是巴勒斯坦人的自由和建國權利」。

管轄加薩地區的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」也發表祝賀聲明表示：「我們祝福新教宗在世界正遭受的悲劇和災難中，成功履行其精神和人道主義使命。對我們來說，最大災難莫過於猶太復國主義者在加薩地區對巴勒斯坦人民進行的殘酷侵略。」

伊斯蘭教宗教領袖、埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar）大伊瑪目泰耶伯（Sheikh Ahmed al-Tayeb）熱烈歡迎良十四世能繼方濟各在2017年訪問開羅艾資哈爾清真寺後，繼續創造跨宗教對話提倡和平的機會。

曾任埃及駐外大使的世界智慧財產權組織（WIPO）阿拉伯國家地區主任委員阿布德拉納瑟（Walid M. Abdelnasser）在埃及媒體「Al Ahram」（金字塔報）發表評論表示，前教宗方濟各多次對巴勒斯坦人民表現出堅定的支持，也直言不諱譴責以色列對加薩造成的巨大破壞和人員傷亡，這是真正跨宗教，不加區分地對全人類表達關懷。因此，阿拉伯地區均一致期待良十四世能持續回應方濟各對和平的呼籲，並在巴勒斯坦和區域議題上保持道德清晰的傳統。