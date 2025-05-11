教宗選舉內幕曝！良14世第二輪投票開始領先 消息人士：獲近80%選票當選

梵蒂岡消息人士向日本共同社透露教宗選舉內幕，據悉當時69歲的美國籍樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）自第二輪投票起就維持領先，最後在總共133票中獲得105票，以壓倒性勝利當選為第267任教宗，名號為良十四世（ Leo XIV）。

教宗方濟各於4月21日蒙主恩召，享壽88歲。梵蒂岡西斯汀教堂7日至8日舉行樞密會議，選舉新教宗。當時，義大利樞機帕羅林（Pietro Parolin）和匈牙利籍樞機艾多（Peter Erdo）等人被視為熱門候選人，但最後是普瑞弗斯特在8日被選為新任教宗。

梵蒂岡消息人士稱，第一輪投票是由艾多領先，帕羅林位居第二，普瑞弗斯特則位居第三，每人獲得票數介於25至30票左右、差距不大。但自8日第二輪起，票數流向普瑞弗斯特，使他得以領先其他候選人。隨著投票次數增加，普瑞弗斯特和位居第二的帕羅林差距擴大，並於第四輪獲得當選新教宗所需的三分之二以上票數支持。