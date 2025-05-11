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第2次公開露面！新教宗良十四世將現身 帶領信眾誦唸天皇后喜樂經

中央社／ 梵蒂岡11日綜合外電報導
新任教宗良十四世今天將在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）的陽台帶信眾誦唸天皇后喜樂經（Regina caeli）。法新社
新任教宗良十四世今天將在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）的陽台帶信眾誦唸天皇后喜樂經（Regina caeli）。法新社

新任教宗良十四世今天將在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）的陽台帶信眾誦唸天皇后喜樂經（Regina caeli），這是他當上天主教會領袖以來，第2次正式公開露面。

法新社報導，預計中午（台北時間11日晚間6時）開始的祈禱將吸引數千人前來，他們渴望近距離觀察這位謙遜的教宗。良十四世本名普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost），當上首位美國籍教宗之前，他長年在秘魯傳教。

根據梵蒂岡發布的紀錄，69歲的良十四世（PopeLeo XIV）在向樞機主教發表講話時，稱自己是「天主的謙卑僕人…僅此而已」。

良十四世昨天造訪了前教宗方濟各（Pope Francis）位於羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）的墳墓。

良十四世進入羅馬聖母大殿時，有民眾高喊「教宗萬歲」。他緩步走向方濟各的墳前，在上面放了一朵白色花朵，接著在墳前跪下祈禱。

教宗 梵蒂岡 羅馬 良十四世

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