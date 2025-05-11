新教宗表態挺烏克蘭！舊訪問曝譴責俄入侵 立場鮮明有別於方濟各

隨著梵蒂岡選出新任教宗良十四世，他的過往言論和舉動也不斷被挖出來。根據烏克蘭通訊社，良十四世2022年接受秘魯媒體專訪時，曾強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，稱俄已經犯下反人類罪，並主張應該清楚表態。這番言論和前任教宗方濟各未明確指責莫斯科的立場有明顯不同。

烏克蘭通訊社報導，良十四世2022年在祕魯奇克拉約（Chiclayo）教區擔任主教時，曾接受秘魯媒體Semanario Expresión專訪，當時他公開譴責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，稱其為「影響全球的嚴重問題」以及「真正的帝國主義式入侵」。

良十四世表示：「這是一場真正的帝國主義侵略，俄羅斯企圖為了權力與自身利益征服領土。」他提到，俄羅斯「在烏克蘭犯下反人類罪」，他主張除了祈禱和平之外，「我們也應該更清楚表態」。

良十四世還補充：「甚至我們國內的一些政治人物，也不願正視這場戰爭的恐怖與俄羅斯在烏克蘭所犯下的惡行。這是一個真正讓人仰天呼號、急需解決的局面。」

前任教宗方濟各4月21日以88歲高齡辭世，隨後梵蒂岡舉行秘密會議選出69歲美國籍主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）出任天主教第267任教宗，聖號「良十四世」，成為史上第一位來自美國的教宗。

報導指出，良十四世對俄烏戰爭的表態，顯然有別於方濟各。在俄羅斯全面入侵期間，許多烏克蘭人認為方濟各的言論未明確指出戰爭責任歸屬。他曾將烏克蘭人與俄羅斯人形容為「兄弟」，在莫斯科發動的殘酷戰爭背景下，這樣的說法被視為與現實脫節。

此外，儘管方濟各多次呼籲和平，但他始終未曾直接指稱俄羅斯是侵略者，也未曾公開譴責普亭。