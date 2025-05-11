新教宗良十四世稱AI人類重大挑戰 首離教廷訪方濟各墳墓

羅馬天主教新任教宗良十四世今天闡述了對自己教宗任期的願景，並指出人工智慧是人類面臨的最重大問題之一。此外，他今天也首次離開教廷，前往已故教宗方濟各位於羅馬的墳墓祈禱。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，天主教會首位美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天接見樞機主教時說明，他選擇以良十四世為教宗名號，是為了向良十三世教宗致敬。

良十三世在19世紀末擔任教宗，以歷史性的「新事」（Rerum Novarum）通諭「應對在第一次重大工業革命背景下的社會問題」。

良十四世談到：「在我們這個時代，教會提供所有人寶貴的社會教義，以應對另一場工業革命及人工智慧（AI）領域的發展，兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。」

良十四世今天也首次離開梵蒂岡，前往距離約1個小時車程、位於羅馬東邊的義大利小鎮傑納薩諾（Genazzano），造訪一處有供奉聖母瑪利亞的聖地。

路透社報導，教宗良十四世在返程造訪了教宗方濟各（Pope Francis）位於羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）的墳墓。當他抵達羅馬聖母大殿時，他從車上向民眾揮手。

良十四世進入羅馬聖母大殿時，有民眾高喊「教宗萬歲」。他緩步走向方濟各的墳前，在上面放了一朵白色花朵，接著在墳前跪下祈禱。