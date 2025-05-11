新教宗良十四世稱AI人類重大挑戰 首離教廷訪方濟各墳墓

中央社／ 梵蒂岡10日綜合外電報導
天主教新任教宗良十四世。圖／美聯社
天主教新任教宗良十四世。圖／美聯社

羅馬天主教新任教宗良十四世今天闡述了對自己教宗任期的願景，並指出人工智慧是人類面臨的最重大問題之一。此外，他今天也首次離開教廷，前往已故教宗方濟各位於羅馬的墳墓祈禱。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，天主教會首位美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天接見樞機主教時說明，他選擇以良十四世為教宗名號，是為了向良十三世教宗致敬。

良十三世在19世紀末擔任教宗，以歷史性的「新事」（Rerum Novarum）通諭「應對在第一次重大工業革命背景下的社會問題」。

良十四世談到：「在我們這個時代，教會提供所有人寶貴的社會教義，以應對另一場工業革命及人工智慧（AI）領域的發展，兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。」

良十四世今天也首次離開梵蒂岡，前往距離約1個小時車程、位於羅馬東邊的義大利小鎮傑納薩諾（Genazzano），造訪一處有供奉聖母瑪利亞的聖地。

路透社報導，教宗良十四世在返程造訪了教宗方濟各（Pope Francis）位於羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）的墳墓。當他抵達羅馬聖母大殿時，他從車上向民眾揮手。

良十四世進入羅馬聖母大殿時，有民眾高喊「教宗萬歲」。他緩步走向方濟各的墳前，在上面放了一朵白色花朵，接著在墳前跪下祈禱。

教宗 梵蒂岡 良十四世

延伸閱讀

首位美籍教宗「良14世」深受方濟各尊敬 從這10件事認識新教宗

港教友盼新教宗延續扶貧 周守仁盼良14世善盡首牧之職

秒飛巴黎！「台版巴黎聖母院」超美嘉義梅山天主堂整修竣工

談教宗良十四世兩岸立場 陳建仁：他內斂寡言難判斷

相關新聞

新教宗良十四世稱AI人類重大挑戰 首離教廷訪方濟各墳墓

羅馬天主教新任教宗良十四世今天闡述了對自己教宗任期的願景，並指出人工智慧是人類面臨的最重大問題之一。此外，他今天也首次離...

新教宗良十四世會見樞機主教 盼秉承方濟各願景

天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天說，他會繼續秉承已故教宗方濟各（Pope Francis）的願景和...

首位美籍教宗「良14世」深受方濟各尊敬 從這10件事認識新教宗

梵蒂岡西斯汀教堂(Sistine Chapel)的煙囪8日下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議(Conclave)的第二天...

新教宗名號Leo翻譯為「良」而非「李奧」 專家曝1原因

美國籍樞機主教普雷沃斯特當選羅馬天主教新任教宗，名號「良14世」。專家表示，由於天主教中譯早年大多在澳門，依葡式譯法為「...

不一樣的美國人？14億教徒樂迎新教宗良14世

華盛頓郵報9日報導，全球14億天主教信徒似乎普遍接受新任教宗良14世(Pope Leo XIV)，許多人認為他是「不一樣...

紐約樞機主教：美籍新教宗是世界公民 來歷是次要

美國紐約州樞機主教杜蘭今天說，美籍新任教宗良十四世（LeoXIV）是「世界公民」，比起他現在身為教宗和普世教會領袖所代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。