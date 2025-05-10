快訊

前3名成績入學…18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死 校方錯愕

行政院悄改族群分類…96%成「其餘人口」 藍委：認知作戰

母親節前夕退出時代力量 陳椒華：沒家人同意不再參加政黨

新教宗良十四世會見樞機主教 盼秉承方濟各願景

中央社／ 梵蒂岡10日綜合外電報導
天主教新任教宗良十四世。圖／美聯社
天主教新任教宗良十四世。圖／美聯社

天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天說，他會繼續秉承已故教宗方濟各（Pope Francis）的願景和改革，並告訴全體樞機主教，他們務必傳承方濟各留下的寶貴遺產。

路透社報導，美國籍樞機主教普瑞弗斯特（RobertPrevost）於8日當選新任教宗，並以「良十四世」為教宗名號。

這是他當選教宗以來首度會晤全體樞機主教，並要求這些樞機重申他們對1960年代梵蒂岡第二屆大公會議（Second Vatican Council）所頒布重大教會改革的承諾。

良十四世表示，方濟各的願景是讓擁有14億天主教徒的天主教會向現代世界敞開，他留下了「全心全意服務他人的典範」。

教廷昨天宣布，新任教宗良十四世的就職彌撒預計18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。

教宗 方濟各 梵蒂岡 良十四世

延伸閱讀

首位美籍教宗「良14世」深受方濟各尊敬 從這10件事認識新教宗

港教友盼新教宗延續扶貧 周守仁盼良14世善盡首牧之職

紐約樞機主教：美籍新教宗是世界公民 來歷是次要

教宗之路早註定 一文看懂良十四世的社會政治觀

相關新聞

新教宗良十四世會見樞機主教 盼秉承方濟各願景

天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天說，他會繼續秉承已故教宗方濟各（Pope Francis）的願景和...

首位美籍教宗「良14世」深受方濟各尊敬 從這10件事認識新教宗

梵蒂岡西斯汀教堂(Sistine Chapel)的煙囪8日下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議(Conclave)的第二天...

新教宗名號Leo翻譯為「良」而非「李奧」 專家曝1原因

美國籍樞機主教普雷沃斯特當選羅馬天主教新任教宗，名號「良14世」。專家表示，由於天主教中譯早年大多在澳門，依葡式譯法為「...

不一樣的美國人？14億教徒樂迎新教宗良14世

華盛頓郵報9日報導，全球14億天主教信徒似乎普遍接受新任教宗良14世(Pope Leo XIV)，許多人認為他是「不一樣...

紐約樞機主教：美籍新教宗是世界公民 來歷是次要

美國紐約州樞機主教杜蘭今天說，美籍新任教宗良十四世（LeoXIV）是「世界公民」，比起他現在身為教宗和普世教會領袖所代表...

教宗之路早註定 一文看懂良十四世的社會政治觀

美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）昨天被推選為羅馬天主教新任教宗，名號為良十四世。他的家人透露，小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。