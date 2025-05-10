教宗之路早註定 一文看懂良十四世的社會政治觀

美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）昨天被推選為羅馬天主教新任教宗，名號為良十四世。他的家人透露，小時候就有鄰居看好他有朝一日將成為首位美國籍教宗。良十四世也將延續前任教宗路線，關懷移民與貧民等議題。

現年69歲的普瑞弗斯特出生於伊利諾州的芝加哥，在家中3兄弟裡年紀最小。他的哥哥約翰．普瑞弗斯特（John Prevost）昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時透露，弟弟從小就想當神父，小時候經常「扮神父」，「燙衣板就是他的祭壇」。

約翰．普瑞弗斯特還記得，弟弟小學一年級的時候，鄰居曾說，弟弟將成為史上首位美國籍教宗。如今隨著新教宗人選出爐，果然成真。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，擔任第267任教宗的良十四世（Pope Leo XIV）曾在秘魯最貧困的地區工作長達20年，被視為與前任已故教宗方濟各（Pope Francis）風格接近。方濟各以關懷社會邊緣族群聞名，被譽為「人民的教宗」。

報導指出，良十四世已釋出訊號，將延續前任教宗路線，挑戰傳統規範、擁抱移民與貧民等。

去年10月，時任樞機主教的他在一場訪談中表示，「主教不應該是坐在自己王國裡的小王子，而是被召喚要態度謙卑，貼近所服侍的人民，與他們同行、一同受苦，並尋找能在人群中更好地活出福音的方式」。

以下為華郵整理有關新教宗的社會、政治觀。

●特別關心移民

路透社報導，秘魯一個天主教團體成員安赫萊斯（Jesus Leon Angeles）表示，新教宗向來特別關心秘魯的委內瑞拉移民，並形容「他是一個樂於助人的人」。前任教宗方濟各同樣非常關心移民，並為他們的權利發聲。

●積極提倡應對氣候危機

擔任樞機主教期間，普瑞弗斯特曾呼籲社會採取實際行動應對氣候危機，根據梵蒂岡新聞網（VaticanNews），他曾提倡與環境建立「互惠的關係」。方濟各也致力於應對氣候危機，包括大量撰寫有關氣候變遷的文章、主辦環境峰會，會晤氣候行動倡議人士等。

●LGBTQ+議題立場可能與方濟各不同

方濟各任內積極接觸LGBTQ+群體。不過，根據「阿靈頓天主教先驅報」（Arlington Catholic Herald）報導，良十四世在2012年曾對主教們表示，媒體針對現代家庭的描繪對天主教教會帶來重大挑戰，「例如，電視節目及電影中對同性伴侶及其收養子女所組成的另類家庭，呈現得如此和善、充滿同情」。

另有媒體報導指出，2016年良十四世曾反對秘魯學校教授性別教育課程。

●曾在美國初選投票

根據選民登記紀錄，身為芝加哥本地人，良十四世在2012年、2014年及2016年的伊利諾州共和黨初選都有投票。他也有在大選投票，最近一次是去年11月透過不在籍投票投下選票。

伊利諾州沒有政黨登記制度，選民可選擇在哪一個政黨的初選投票。