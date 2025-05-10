首位美籍教宗良14世 曾批川普移民政策

梵蒂岡舉行的祕密會議經七、八日兩天共四輪投票後，一三三名符合資格的樞機主教（紅衣主教）選出六十九歲樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）為羅馬天主教第二六七任教宗，聖名為「良十四世」（Pope Leo XIV）。他九日上午十一時第一次以教宗身分主持彌撒。

教宗生於芝加哥

美國伊利諾州芝加哥出生的良十四世，一九七七年從賓州維拉諾華大學畢業，如今成為史上首位美籍教宗及全球十四億天主教徒的精神領袖。良十四世神職生涯從傳教士伊始，前年九月獲時任教宗的方濟各任命為樞機主教，曾批評川普政府打擊移民的政策。

用義語祝福群眾

祕密會議所在的梵蒂岡西斯汀教堂煙囪八日冒出白煙，執事級首席樞機曼貝蒂在聖伯多祿大教堂中央陽台用拉丁文宣布，「我們有教宗了！」

良十四世八日從該陽台走出，首度以教宗身分向廣場上約十萬名群眾發表講話。他第一句話用義大利語說道，「願諸位平安！」

良十四世表示，「我們耳中仍迴盪著教宗方濟各降福羅馬城那微弱卻始終堅強的聲音」；「我們要毫無懼怕，手拉著手與天主一起向前邁進」；「我們必須一起致力成為傳教的教會、搭起橋梁與對話的教會，永遠張開雙臂接納所有人，像這個廣場一樣」。

良十四世還短暫地以西班牙語，問候他待過的南美洲國家秘魯北部「奇克拉約教區」信徒，接著領著信徒誦「聖母經」。雖然他母語是英語，但在首次講話中並未使用。

良十四世在講話中，向四月廿一日辭世的方濟各致敬並重申其生前主張，即教會應與現代世界接軌，且永遠要追求和平、仁慈並親近民眾，尤其是處於困境的人。

良十四世在拉美奉獻數十年，曾任奇克拉約教區主教，對中南美洲經濟困境如何造成當地底層民眾遠走美國，有著第一手的親身觀察。

天主教界長久以來有個不成文的禁忌，即美籍樞機主教被認為選不上教宗，這使許多觀察家在祕密會議前預料，美國人獲選的機率「渺茫」。據傳理由是教會希望藉此制衡擁有全球超強地位、在國際社會世俗事務中掌握強大地緣政治影響力的美國，此次被良十四世打破。

華爾街日報報導說，良十四世的美國人身分此刻可能反而具有優勢，自美國總統川普一月回任後，全球地緣政治版圖已大幅改變，良十四世將協助梵蒂岡因應變局。

川普盼雙方見面

川普八日在自創社群媒體真實社群寫道，對出現史上首位美籍教宗深感榮幸，「這對我國來說，是多麼讓人振奮、多麼偉大的榮耀」。他並期盼能與良十四世會面，「那會是非常有意義的時刻！」

梵蒂岡並不公布祕密會議選舉教宗的相關統計，但這次兩天就選出的時間並非史上最快紀錄。

梵蒂岡歷史學者安博久指出，最迅速完成新教宗選舉的案例出現在一五○三年，祕密會議開始僅幾小時，就選出新教宗儒略二世。最久的祕密會議出現在十三世紀，幾乎花三年才選出教宗額我略十世。