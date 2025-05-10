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新教宗…常轉社群推文 關心非法移民

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

教宗良十四世是天主教會首位美籍教宗，隨著他昔日的社群媒體發文被找出，顯示他雖是登記的共和黨員，但多年來曾多次批評川普兩任政府的打擊非法移民政策，並常運用社媒巧妙反擊川普政府及其政策。

良十四世過去曾經在社群媒體Ｘ用@drprevost分享或轉發同僚意見，最後一條推文是轉發費城天主教評論員帕爾默四月十四日的說法。帕爾默寫道，「川普和薩爾瓦多總統布格磊討論美國政府非法驅逐一位美國居民；曾是無證薩爾瓦多人的現任華府輔理主教門吉瓦爾對此說，『你看不到苦難嗎？你的良心不會不安嗎？你怎能保持沉默？』」。

良十四世二月也曾分享「全國天主教報導者」的文章，題為「（美國副總統）范斯錯了：耶穌並未要求我們對他人的愛排名先後」。據投票紀錄，當良十四世還在美國時，曾在共和黨初選及普選時投過票，但看來不是川普支持者。

川普第一任時良十四世也積極參與美國內政討論。二○一七年他轉發帕爾默推文寫道，「芝加哥大主教庫皮奇形容難民禁令是美國史上的黑暗時刻，世人都在看我們放棄對美國價值的承諾」。

良十四世二○一七年轉發的天主教耶穌會神父馬丁的推文寫道，「我們要禁止所有敘利亞難民入境？那些最需要幫助的男女和兒童？我們正變為不道德的國家。耶穌哭了」。他同年也分享支持「童年抵美暫緩遣返計畫」（ＤＡＣＡ）的訊息：「加州主教對廢除ＤＡＣＡ先發制人地批評，川普的『壞人』路線助長種族主義和本土主義」。良十四世對移民議題的立場態度並不讓人意外，他大部分的神職生涯是在拉美度過，也是秘魯歸化公民。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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