新教宗…秘魯奉獻廿年 被封北方聖人

新教宗良十四世數十年來神職生涯期間，表現跟一般人刻板印象中的美國人不同。曾在秘魯奉獻廿年的他，照顧最窮苦、最弱勢的族群，在梵蒂岡贏得「拉丁洋基人」（Latin Yankee）封號。由於親近貧民，也讓他在秘魯有「北方聖人」之稱。

出生在芝加哥的良十四世，現年六十九歲，擁有芝加哥天主教神學聯盟碩士及羅馬宗座聖多瑪斯大學教會法博士學位。就在數周前，他還擔任梵蒂岡最重要職務之一，掌理審查世界各地主教的辦公室。

芝加哥兩支美國職棒大聯盟ＭＬＢ球隊小熊隊與白襪隊都聲稱良十四世是其球迷，直到教宗胞兄約翰（John Prevost）出面說明。他接受當地電視台ＷＧＮ採訪時，明確指出「弟弟一直都是白襪球迷」。

華盛頓郵報報導，良十四世是精通多種語言的美國人，擁有全球經驗與人脈，此時此刻獲選新教宗，反映出天主教會希望在內部嚴重分歧之際設法尋求中間立場的努力。

從某種角度來看，良十四世明顯遵循前教宗方濟各的路線，長期力挺社會正義議題，兩年前描述對教會的願景時曾說，目標是「關懷貧窮、最需要幫助的民眾，以及處於邊緣的人們」，用字遣詞與方濟各相互呼應。

良十四世前年獲方濟各任命為教廷主教部部長，同年出任拉丁美洲宗座委員會主席。他曾接手不少敏感議題，包括社會教義以及教會對性別、女性的立場。去年初方濟各又一次展現對良十四世的器重，任命他為最高階樞機主教。

二○一二年時任奧斯定會總會長的良十四世，曾在梵蒂岡直言批評說，「由同性戀伴侶與領養兒女組織而成的另類家庭，在電視節目與電影當中被描繪既溫和又有同情心」。他在記者會表示，女性可在許多層面為教會帶來貢獻。至於對女性授予聖職，他主張如此作法未必能解決問題，反而可能製造出新問題。神學學者莫里斯說，良十四世對樞機主教來說彷彿「謎樣人物」，能當選是「出於大半輩子都在美國以外地方生活」。