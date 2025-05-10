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我前駐教廷大使：他很清楚民主台灣與共產中國不同

聯合報／ 國際中心／綜合報導

梵蒂岡祕密會議八日選出良十四世為新教宗，我前駐教廷大使李世明九日回憶，過去兩人互動時，對方很清楚「民主台灣」與「共產中國」的區別，這令他印象深刻，相信未來台梵關係會有更好發展。

李世明九日搭機返台卸任退休，他對中央社說，普雷沃斯特前年九月晉升樞機主教典禮後，他向普雷沃斯特握手致賀，表達來自台灣的祝福。

李世明回憶，互動中讓他印象最深刻的是，當他介紹自己來自台灣，普雷沃斯特馬上說自己知道台灣，也能很清楚地分辨兩岸的分別。

李世明分析，教廷對中國大陸的一貫立場是發揚宗教自由，教廷跟中國在二○一八年簽主教任命協議，主要著眼點除了確立教宗在中國的領袖地位，也希望藉此促進中國天主教信仰自由，盼中國信徒能過正常的信仰生活。但從最近趨勢看來，中國更注重發展國家主席習近平的「宗教中國化政策」，此一政策導致中國保守派、自由派對於梵中協議產生歧見。

九日抵羅馬履新的新任駐教廷大使賀忠義則表示，將與教廷持續深化合作，台灣會致力與良十四世領導的普世教會攜手同行。

至於中梵關係未來走向，二○一八年簽署的中梵主教任命協議，是由現年七十歲的教廷國務長帕洛林一手策畫，旨在化解雙方數十年來的僵局，並避免效忠教宗的中國「地下教會」與北京官方教會分裂。但屬於臨時性協議，去年十月雙方協議展延四年。

良十四世母校賓州維拉諾華大學教授法吉歐利分析，中梵協議是前教宗方濟各任內最重要的外交成就，而帕洛林顯然是其中的核心角色。不過儘管他在祕密會議前廣獲看好，卻並未出線。華爾街日報日前社論也就該協議寫道，新教宗或許該認清梵中主教協議形同「浮士德式的魔鬼交易」。

中國外交部發言人林劍九日在例行記者會回答提問時說，中方對新教宗當選表示祝賀，希望梵蒂岡在新教宗領導下，繼續本著建設性精神與中方對話，就共同關心的國際議題深入溝通，共同推動中梵關係不斷改善，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。新華社九日也報導，中國天主教愛國會及中國天主教主教團同日向良十四世致賀電，祝賀當選。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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