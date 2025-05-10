新教宗昭告3訊息 強調世界和平

美國、秘魯雙國籍樞機主教普雷沃斯特八日當選為羅馬天主教第二六七任教宗良十四世，在他登上聖伯多祿大教堂中央陽台的那一刻起，新教宗向全球十四億天主教徒昭告三項重要訊息，並凸顯他與已故教宗方濟各的願景差異。

新教宗往往藉由名號作為就任優先事項的主要訊號，而此次「良」透露出第一個訊息。評倫員說選擇良十四世這個名號，表明他致力於教廷的社會教導。

第二個訊息是他選擇說話的語言，闡明強調和平的必要，這也是方濟各經常提點的訊息。

良十四世對聖伯多祿廣場的群眾發表講話時未用英語，而是用象徵教宗權的義大利語，並短暫以西班牙語問候他在秘魯的信眾，但完全沒提到其祖國美國。

梵蒂岡新聞網報導，良十四世獲選為新教宗後，在公共場合說的第一句話是「願諸位平安！」這句話呼應天主教徒的問候語，並在衝突四起的世況下，即刻傳遞和平訊息。

從全球各地湧來的信徒八日在梵蒂岡聖伯多祿廣場，聆聽新教宗良十四世首度公開發表的講話，人群中有人揮舞美國國旗，慶祝史上首位美籍教宗。（歐新社）

選舉新教宗的祕密會議七日開始前，全球樞機主教發表聲明，對烏克蘭、中東和世上許多地區的衝突表達遺憾，並「由衷呼籲」和平。

良十四世表示，想分享復活基督的平安，呼籲「解除武裝的和平，以及消除敵意的和平」，那是「謙卑和堅忍不拔的平安」。

第三個訊息則是新教宗選擇的服裝。不同於四月逝世的前教宗方濟各摒棄象徵教宗權的所有配飾，只穿一襲白色長袍。良十四世當選教宗後，就在白色長袍上披著傳統紅色教宗服飾。此舉傳達出良十四世雖遵循方濟各的傳統，但他是不同的新教宗。這象徵在某種程度上將把教會帶往較為傳統的路線。

今日美國報報導，新舊教宗的相似之處在於關懷窮人、邊緣弱勢群體，良十四世支持方濟各的理念，允許離婚教徒和已婚的非信徒領取聖餐；此外，良十四世致力推動教會現代化，但他對ＬＧＢＴＱ群體的立場則尚不明確。