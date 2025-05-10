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梵蒂岡選出美籍新教宗

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

天主教樞機主教8日選出新教宗，來自美國芝加哥的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為天主教第267任領袖，是史上首位美國籍教宗，名號為「良十四世」。如何解決梵蒂岡財務一團亂的問題，將是良十四世一大挑戰。

133名樞機主教在梵蒂岡舉行的教宗選舉祕密會議8日進入第二天，西斯汀教堂在當地時間8日晚間6時10分（台北時間9日凌晨零時10分）左右冒出白煙，代表已選出新教宗。69歲的良十四世走上聖伯多祿大教堂陽台後，先是祝聚集在廣場的大批群眾平平安安，隨後開始發表演說，情緒略顯激動。

良十四世說：「我們必須一起努力成為一個傳教的教會，一個搭起橋樑與對話的教會，永遠敞開，就像這廣場一樣，張開雙臂迎接需要我們仁慈與陪伴的所有人。」

道瓊社報導，梵蒂岡長期以來一直存在資產負債表不透明的問題，預算赤字也持續飆升。已故前教宗方濟各過去十多年來持續試圖解決這些問題，但都以失敗收場，這項任務未來將落到良十四世身上。

梵蒂岡預算赤字自方濟各就任教宗來已增兩倍，退休金基金面臨上看20億歐元的無法償還負債。梵蒂岡瀰漫財務舞弊文化，方濟各辭世後一家管理梵蒂岡銀行資產的銀行業者旋即停止合作關係，凸顯外界對羅馬教廷反洗錢規範逐漸失去信心。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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