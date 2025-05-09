首位美籍教宗 教廷：教宗良十四世就職彌撒將於18日舉行
教廷今天宣布，新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒將於18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。
法新社報導，預期世界領袖將會出席美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）當選成為全球14億天主教徒新領袖10天後舉行的這項彌撒。
梵蒂岡指出，這位新教宗11日將在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念「天皇后喜樂經」，接著12日在保祿六世大廳接見媒體工作者。
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