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新教宗良十四世上任 台灣區主教團將組祝賀團

中央社／ 台北9日電
教廷順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世，天主教會台灣地區主教團今天說，將組祝賀團參加教宗就職大典，也希望能邀請新教宗來台灣。路透
教廷順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世，天主教會台灣地區主教團今天說，將組祝賀團參加教宗就職大典，也希望能邀請新教宗來台灣。路透

教廷順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世，天主教會台灣地區主教團今天說，將組祝賀團參加教宗就職大典，也希望能邀請新教宗來台灣。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選羅馬天主教新任教宗，名號為「良十四世」（PopeLeo XIV），成為第267任教宗，他也是首位美國籍教宗。

天主教台灣總修院院長羅際元今天分享，新任教宗使用良十四世做為名號，讓人立刻想到前教宗良十三世（Leo XIII），良十三世任內帶給教會跟世界很大希望，尤其特別關注勞工、基層兄弟姊妹們，當時社會現況有很多社會人士、勞工階級受到不公平待遇。

良十三世在1879年至1903年任職，曾堅定捍衛勞工權益，最為人所知的是在通諭中譴責「工商業集中在少數人手中…少數富豪和財閥，從而對無數無產階級施加近乎奴役般的枷鎖」。

羅際元說，選用這個名號代表新教宗看到了現代社會中有許多工人，在工作、生活上受到很多的壓迫很多不公平的待遇，新教宗在未來牧職任內也可以不斷的帶領各界去反省，工作的意義及價值到底是什麼。

對於新教宗人選出爐，羅際元也說，教團會組成祝賀團參加就職大典，但仍要待梵蒂岡規劃、公布時間等；他也提到，台灣近5年至10年都有向教廷邀請教宗來睦鄰訪問，願意邀請新教宗來台，但是否成行仍由教廷考量。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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