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天主教新教宗良十四世當選 大陸「一會一團」致賀電

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
新教宗選擇良14世作為名號，大陸天主教組織也已發出賀電。（新華社）
新教宗選擇良14世作為名號，大陸天主教組織也已發出賀電。（新華社）

天主教新任教宗由來自美國的樞機主教普瑞弗斯特當選，並稱為「良十四世」，大陸方面由「一會一團」，即中國天主教愛國會與中國天主教主教團9日向良十四世致賀電，對他當選教宗表示祝賀。

當地時間5月8日，普瑞弗斯特（Robert Prevost）在教宗選舉中當選第267任天主教羅馬教宗，稱為良十四世。中共官媒新華社9日報導，中國天主教愛國會與中國天主教主教團今日向良十四世致賀電，對他當選教宗表示祝賀。

前任教宗方濟各於4月辭世，在4月24日的大陸外交部記者會上，面對外媒詢問，陸方是否計畫派員參加教宗方濟各葬禮，如果有將派誰參加？大陸外交部發言人郭嘉昆僅表示「目前我沒有可以提供的信息」。隨後，新華社24日晚間報導，24日大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡致唁電，「對教皇方濟各去世表示哀悼」。此前在2022年底，前教宗本篤十六世逝世時，大陸天主教「一會一團」也有向梵蒂岡致唁電。

教宗 梵蒂岡 美國

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