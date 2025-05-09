方濟各繼任者出爐 首位美國教宗良十四世是誰？

史上第一次，一位出身美國的樞機主教當上了天主教教宗。樞密會議第二天，全球樞機主教選出了已故教宗方濟各的繼任者——擁有美國和秘魯雙重國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）。週四（5月8日），他首次以新教宗「良十四世」（Pope Leo XIV）的身分站上聖伯多祿大殿的陽台，向民眾發表演說。

會說五種語言的良十四世以義大利語致詞；提到自己長期耕耘的秘魯教區時，則改用西班牙語。他全程都沒有講英語，也沒談到美國。

演說中，良十四世首先提及了對全球和平的關切，他特別強調對話與接納：「我們必須共同摸索如何成為一個傳教的教會，一個搭起橋樑、建立對話、永遠像這座廣場一樣張開雙臂，接納所有需要我們款待、陪伴、對話與愛的人。」

不同於方濟各2013年就任時穿著一襲素白長袍現身，良十四世首度亮相時，穿的是傳統的紅色披肩裝束。美聯社解讀，這意味良十四世某種程度上回歸了天主教的傳統。

不過，選擇「良」這個名號，可能暗示他也希望延續前任教宗的遺緒：13世紀曾有一位「良修士」，是方濟各會創始者「亞西西的方濟各」（St. Francis of Assisi）的好朋友；後者就是剛過世的教宗選用名號時想致敬的對象。

上一位名為「良」的教宗是1878年上任的良十三世，他關心工人權益，致力於替勞工爭取公平合理的薪資和組織工會的權利。路透社引述一位耶穌會的宗教時評人李斯（Thomas Reese）觀點：「選用良十四世的名稱，展現出他很關心教會的社會訓導（social teaching）。」

出身美國、深耕秘魯

現年69歲的良十四世出生於美國芝加哥。據梵蒂岡新聞網報導，他1977年畢業於賓州大學數學系，同年加入聖奧思定修會，後來赴羅馬進修，在那裡被授予神父聖職。

值得注意的是，良十四世當上教宗，打破了天主教會長久以來「不選出美國教宗」的慣例；之所以有這樣的慣例，原因之一是美國早已是政治上的強權，因此教會過去傾向避免讓宗教界也由美國人領導。

但良十四世同時也是秘魯公民。1985年起，他長期在秘魯服務，期間僅短暫回美國任職。他曾在秘魯西北部的特魯希略（Trujillo）待過11年，2015年當上契克拉約（Chiclayo）教區主教。

成為教宗前的他並不是國際廣為人知的人物，但備受方濟各看重：2019年至2023年間，他先後獲任命擔任梵蒂岡要職，之後接替捲入性醜聞的樞教主教烏埃勒（Marc Ouellet）、成為聖座主教部部長，負責審核世界各地的主教人選，2024年成為樞機主教。

各議題立場

一般認為，良十四世對許多社會議題的態度跟方濟各相近，但在一些爭議議題上更強硬堅守教會立場。方濟各常被視為梵蒂岡體系裡的「異類」，良十四世可能更傾向主張維護體系。

針對能否讓女性擔任神父，良十四世過去曾說，教會跟社會是不一樣的。「授予女性聖職未必能解決問題，反而可能帶來新的問題。」但他也說過，方濟各任命女性擔任梵蒂岡高層神職，證明女性「對教會生活貢獻良多」。

在LGBTQ議題方面，良十四世相較於方濟各似乎更保守。《時代》指出，他曾表示教會對於同性伴侶祝福的議題，應該先考慮到文化多元性並加強溝通，因為「在非洲有些地方還把同志關係適用於死刑」。

中南美洲深耕多年的經驗，則促使良十四世跟隨方濟各的腳步，替貧窮人口和移民發聲。義大利媒體曾形容他是「美國的調解者」，《新聞報》（La Stampa）便曾寫道，他身上融合了「嚴謹的教義、神父的慈悲，以及對福音的傳教願景」。

他先前在社群媒體分享多篇批判美國總統川普反移民政策的文章，例如今年4月川普跟薩爾瓦多總統會面談到一座關押移民和黑幫份子的監獄，他曾轉發評論：「你沒看到這些苦難嗎？不會良心不安嗎？」

這些轉發言論引起「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者反彈。知名的極右派人士盧莫（Laura Loomer）在X平台質疑他「像方濟各一樣完全是馬克思主義者」。

《衛報》指出，新教宗跟川普之間顯然會有路線分歧，就如同過去川普和方濟各一樣。儘管如此，川普仍是最早祝賀良十四世的國際領袖之一，在「真實社群」平台上寫道：「知道他是第一位美國籍的教宗，這是何等榮幸，多麼令人興奮，讓我們國家多麼光榮。」

中梵、台梵關係如何發展？

良十四世接任教宗後，另一個受到關注的議題是梵蒂岡與中國的關係，特別是主教任命權的爭議，以及梵蒂岡如何與台灣和中國分別保持關係。

據台灣中央社報導，剛卸任的台灣駐教廷大使李世明從過去的互動經驗看來，認為良十四世能夠「很清楚分辨民主台灣跟共產中國的分別」，因此樂觀看待未來的台梵關係發展。

台灣駐教廷大使館向新教宗轉致總統賴清德賀電，表明希望能繼續深化台梵關係。中國政府尚未公開表示祝賀。香港天主教區則在官網上發布文章：「請為我們的牧者教宗良十四世祈禱。」

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