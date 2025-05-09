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美媒揭新教宗良14世投票紀錄 疑似共和黨人但反對川普

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
新任教宗良14世8日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台上發表「致全城與全球」文告。路透
新任教宗良14世8日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台上發表「致全城與全球」文告。路透

天主教樞機主教團8日選出樞機主教普雷沃斯特為第一位美籍教宗「良14世」。美國保守派新聞網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）取得的選舉記錄顯示，良14世曾在共和黨初選投過票，但政治立場怡似反對川普。

根據保守派民調公司「Pulse Decision Science」的記錄，之前住在伊利諾州芝加哥的良14世於2012年、2014年和2016年選舉周期的共和黨初選投過票，也在2012年、2014年、2018年和2024年的選舉投票。

伊利諾州不允許選民登記加入政黨，因此教宗的投票記錄並不意味著他是一名註冊的共和黨人。然而，記錄確實表明，他僅在共和黨初選中投過票；聯邦選舉委員會（FEC）和伊利諾州選舉委員會的資料庫並未列出良14世曾向任何政治活動捐過款。

Pulse Decision Science數據長馬特．尼（Matt Knee）受訪時表示，投票歷史和公開講話讓他相信良14世是前共和黨人，「事實是，他自2016年起就沒有在一場共和黨初選投過票，在2016年的大選也沒有投票，加上他的公開聲明，如果我不得不猜，他肯定會符合前共和黨人或絕不要川普（Never Trump）型前共和黨人的形象」。

根據稍早新聞，有網友發現普雷沃斯特過去疑似曾轉發批評川普移民政策的貼文，這些立場與已故教宗方濟各相符，但可能對川普總統構成壓力。

教宗 梵蒂岡 美國

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