他選擇成為我們的一員！秘魯上下慶賀良14世當選教宗

天主教樞機主教團8日選出來自美國、在秘魯傳教多年的樞機主教普瑞弗斯特為新教宗「良14世」(Leo XIV),不只美國人自豪又驚訝,拉丁美洲各地也紛紛慶祝,許多人稱讚他是繼已故教宗方濟各之後,第二位來自拉美的教宗,而在良14世生活和工作20多年的秘魯,他的當選更激起格外的喜悅

衛報報導,良14世於2015年獲得秘魯的公民身分,首次出現在聖伯多祿大教堂的陽台上時,曾短暫從義大利語改講西班牙語,向「來自我摯愛秘魯奇克拉約(Chiclayo)教區的」信徒們發表講話。良14世曾在奇克拉約擔任過主教,而他當選教宗的消息傳來,祕魯首都利馬的大教堂鐘聲響起以示慶祝。

In his first public remarks as the pontiff, Pope Leo XIV gave a shoutout to his diocese in Chiclayo, Peru, where he worked for many years and is a citizen.



He also issued a message to the church, saying it needs to be "especially charitable to those who are suffering."… pic.twitter.com/krWK26wLwS