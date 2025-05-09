快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

他選擇成為我們的一員！秘魯上下慶賀良14世當選教宗

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
秘魯的天主教信徒8日在奇克拉約大教堂前舉著新教宗良14世的照片；良14世曾在奇克拉約教區擔任主教多年。美聯社
秘魯的天主教信徒8日在奇克拉約大教堂前舉著新教宗良14世的照片；良14世曾在奇克拉約教區擔任主教多年。美聯社

天主教樞機主教團8日選出來自美國、在秘魯傳教多年的樞機主教普瑞弗斯特為新教宗「良14世」（Leo XIV），不只美國人自豪又驚訝，拉丁美洲各地也紛紛慶祝，許多人稱讚他是繼已故教宗方濟各之後，第二位來自拉美的教宗，而在良14世生活和工作20多年的秘魯，他的當選更激起格外的喜悅

衛報報導，良14世於2015年獲得秘魯的公民身分，首次出現在聖伯多祿大教堂的陽台上時，曾短暫從義大利語改講西班牙語，向「來自我摯愛秘魯奇克拉約（Chiclayo）教區的」信徒們發表講話。良14世曾在奇克拉約擔任過主教，而他當選教宗的消息傳來，祕魯首都利馬的大教堂鐘聲響起以示慶祝。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）讚揚良14世的「歷史性」當選，稱他「出於選擇和信念」成為一名秘魯人，曾為這個國家奉獻超過20年。

博魯阿爾特說，良14世「選擇成為我們的一員，與我們一同生活，在心中承載著這個國家的信仰、文化和夢想」，並補充道，「教宗是秘魯人，上帝熱愛秘魯」。

即便如此，良14世以前不只呼籲過已故前總統藤森（Alberto Fujimori）向其政府的每一位受害者請求寬恕，以開啟和解進程，也曾站出來反對博魯阿爾特政府。

博魯阿爾特在2022年12月取代試圖解散國會而遭彈劾下台的卡斯蒂約（Pedro Castillo）擔任總統，49名抗議者在當時爆發的反政府示威中喪命，良14世就對此事表達「悲傷和痛苦」，稱這場動盪反映對秘魯窮人的歷史性忽視，還說「這場衝突並不代表這個國家最好的部分」。

教宗 梵蒂岡 美國

延伸閱讀

十萬群眾湧入爭睹新教宗 人選爆冷門狂查手機

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

新教宗名號為何選擇「良」？宗教學者從上一位同名教宗找端倪

天主教新教宗誕生 嘉義教區主教浦英雄：跌破大家眼鏡

相關新聞

他選擇成為我們的一員！秘魯上下慶賀良14世當選教宗

天主教樞機主教團8日選出來自美國、在秘魯傳教多年的樞機主教普瑞弗斯特為新教宗「良14世」（Leo XIV），不只美國人自...

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

天主教樞機團於教廷時間8日選出新任教宗——美籍的良14世（Pope Leo XIV），一項看似輕鬆卻備受關注的話題，正橫...

新教宗名號為何選擇「良」？宗教學者從上一位同名教宗找端倪

天主教樞機主教團在教廷時間8日下午選出69歲的美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為第267任教宗，...

尷尬！川普剛喊「無比榮耀」 美籍新教宗遭爆曾轉發反川貼文

梵蒂岡教廷8日選出首位美國籍天主教教宗普瑞弗斯特（Robert Prevost），名號是「良十四世」（Leo XIV），...

十萬群眾湧入爭睹新教宗 人選爆冷門狂查手機

西斯汀禮拜堂昨天傍晚無預警冒出白煙，羅馬交通瞬間打結，10萬人奔赴梵蒂岡廣場，爭睹歷史時刻。許多民眾原以為會是熱門人選出...

即時短評／方濟各拯救教會 良14世被寄望拯救世界

2013年2月，教宗本篤16世宣布辭職的消息震驚全球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。