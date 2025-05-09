他選擇成為我們的一員！秘魯上下慶賀良14世當選教宗
天主教樞機主教團8日選出來自美國、在秘魯傳教多年的樞機主教普瑞弗斯特為新教宗「良14世」（Leo XIV），不只美國人自豪又驚訝，拉丁美洲各地也紛紛慶祝，許多人稱讚他是繼已故教宗方濟各之後，第二位來自拉美的教宗，而在良14世生活和工作20多年的秘魯，他的當選更激起格外的喜悅
衛報報導，良14世於2015年獲得秘魯的公民身分，首次出現在聖伯多祿大教堂的陽台上時，曾短暫從義大利語改講西班牙語，向「來自我摯愛秘魯奇克拉約（Chiclayo）教區的」信徒們發表講話。良14世曾在奇克拉約擔任過主教，而他當選教宗的消息傳來，祕魯首都利馬的大教堂鐘聲響起以示慶祝。
In his first public remarks as the pontiff, Pope Leo XIV gave a shoutout to his diocese in Chiclayo, Peru, where he worked for many years and is a citizen.— CBS News (@CBSNews) May 8, 2025
He also issued a message to the church, saying it needs to be "especially charitable to those who are suffering."… pic.twitter.com/krWK26wLwS
秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）讚揚良14世的「歷史性」當選，稱他「出於選擇和信念」成為一名秘魯人，曾為這個國家奉獻超過20年。
博魯阿爾特說，良14世「選擇成為我們的一員，與我們一同生活，在心中承載著這個國家的信仰、文化和夢想」，並補充道，「教宗是秘魯人，上帝熱愛秘魯」。
即便如此，良14世以前不只呼籲過已故前總統藤森（Alberto Fujimori）向其政府的每一位受害者請求寬恕，以開啟和解進程，也曾站出來反對博魯阿爾特政府。
博魯阿爾特在2022年12月取代試圖解散國會而遭彈劾下台的卡斯蒂約（Pedro Castillo）擔任總統，49名抗議者在當時爆發的反政府示威中喪命，良14世就對此事表達「悲傷和痛苦」，稱這場動盪反映對秘魯窮人的歷史性忽視，還說「這場衝突並不代表這個國家最好的部分」。
Roberto son of Mildred Martinez was against Peruvian President Alberto Fujimori fighting terrorists Sendero Luminoso marxists. He said Fujimori must ask forgiveness from communists assassins #Peru— LatinAmericanFreedom (@LatAmFr) May 8, 2025
Pope Leo XIV
Papa Robert Prevost Martinez https://t.co/yPz5W6ejy9 pic.twitter.com/9M5vyc6fd1
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