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新教宗銀髮e族不怕談政治 曾發文指正美副總統

中央社／ 利馬8日綜合外電報導

羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）先前在社群媒體上不怕談論棘手的政治議題，從公開批評美國副總統范斯到譴責死刑皆有，堪稱第一位「極會上線」教宗。

法新社報導，范斯（JD Vance）先前建議基督徒應該依照順序愛他們的家人、鄰居、社區和同胞時，美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）隨即上社群平台X發文，從神學角度批評范斯。69歲的普瑞弗斯特今天當選教宗，名號為「良十四世」。

他2月在X發文寫說「范斯錯了：耶穌並沒有要求我們對他人的愛進行排序」，並轉發一篇專欄作家的尖銳評論文章，引發數萬人按讚和大量留言。

前教宗本篤十六世（Benedict XVI）或許是2012年第一位以推特（Twitter）帳號@Pontifex發文的教宗，但教宗良十四世無疑是首位帶著長年活躍於社群媒體的經歷登上聖伯多祿宗座（Chair of Saint Peter）的教宗。推特後來改名為X。

教宗良十四世自14年前創立個人X帳號以來發文400多次，對各式各樣敏感議題發表看法，包括種族主義、神職人員性侵害、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件以及俄羅斯入侵烏克蘭等。

這位在秘魯生活了數十年並取得秘魯籍的美國人關心移民議題，或許並不令人意外。

這位新教宗曾強化對美國總統川普移民政策的批評聲浪，轉發2017年一篇文章，內容稱難民禁令是「美國史上黑暗時刻」和拋棄「美國價值」。

他曾多次批評范斯，對這位副總統的說法提出異議，對方的宗教觀點顯示一位新皈依天主教的狂熱。

在2020年發生佛洛伊德事件後，他懇求其他神職人員站出來發聲。他發文說：「我們需要聽取更多教會領袖的意見，拒絕種族主義，尋求正義。」

他也曾要求教會採取更多行動，驅逐對兒童性侵害的神職人員。

對於另一個引發爭議的議題，他在2014年寫道「是時候終結死刑」，並在多年來的採訪、群眾活動和公開談話中多次強調這個觀點。

他曾用流利且帶有些微口音的西班牙語告訴聚集在一起的秘魯記者：「我們必須時刻維護生命權。」

儘管如此，他也有幽默的一面，還會分享笑話。在疫情封鎖期間，他似乎也和許多人一樣增加在社群媒體上發文的頻率。

目前不清楚他在教宗寓所是否會繼續在社群媒體上暢談。

教宗 梵蒂岡 美國

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