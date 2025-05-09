白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

天主教樞機團於教廷時間8日選出新任教宗——美籍的良14世（Pope Leo XIV），一項看似輕鬆卻備受關注的話題，正橫掃芝加哥球迷圈：這位來自芝加哥南區的新教宗，究竟是支持白襪隊（White Sox），還是宿敵小熊隊（Cubs）？

路透報導，芝加哥向來在棒球支持上分裂為南北兩派，白襪代表南區、小熊代表北區，雙方世仇歷史悠久。芝加哥「聖名主教座堂」（Holy Name Cathedral）主持人薩科維奇（Gregory Sakowicz）坦言，教宗當選消息令他震驚，「他根本不在我的預測名單上」，不過他相信，良14世會延續前任路線，在移民、人權與環境議題上展現堅定立場。

然而，薩科維奇也忍不住關心：「聽說他是小熊迷。好吧，願上帝保佑他。」

小熊隊也迅速搶下話語權，在社群平台X上張貼良14世的祝賀貼文，並配上一張標誌性的瑞格利球場（Wrigley Field）看板照片，上頭寫著：「嘿，芝加哥，他是小熊迷！」

小熊隊老闆瑞克茲（Tom Ricketts）還發表聲明，邀請教宗到球場獻唱第7局中場傳統曲目《Take Me Out to the Ballgame》，甚至大膽表示：「教宗可以在投手丘來場『山上布道』（Sermon on the Mound）！」

不過，真正了解內情的家人站出來「打臉」小熊隊。

芝加哥當地媒體WGN隨即採訪教宗的兄弟約翰．普瑞弗斯特（John Prevost），他斬釘截鐵地表示：「他從來就不是小熊迷，不知道這個說法從哪冒出來的。他一直都是白襪的忠實粉絲！」白襪隊也立刻在社群平台轉發這段採訪影片，並發表聲明稱，家人最清楚真相，很高興白襪隊球迷代表進駐梵蒂岡。