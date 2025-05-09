即時短評／方濟各拯救教會 良14世被寄望拯救世界

2013年2月，教宗本篤16世宣布辭職的消息震驚全球。

當時，美國總統是歐巴馬，歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）才在倫敦的全球投資會議上發表「不計代價」（whatever it takes）保衛歐元的承諾不到七個月。那時候，英國仍是歐盟成員。

世界雖充滿矛盾與陰影，例如伊拉克戰爭這類錯誤的暴力行動仍歷歷在目，但整體看來，全球化秩序仍撐得住。而相對之下，被醜聞、內鬥與各種矛盾撕裂的天主教會，反倒是搖搖欲墜。

正是在這樣的情境下，來自阿根廷的Jorge Bergoglio被選為教宗方濟各。他的使命，是在許多人認為教會已無可救藥之際，挺身而出挽救信仰的根基。

如今的教會，不但比當年更加穩固，也更具全球影響力。反而是世俗世界瀕臨失控，充斥著國族主義、仇恨與暴力，政局混亂、信念崩解。

義大利小說家拉吉歐亞 (Nicola Lagioia)當地時間7日晚間在「新聞報」（La Stampa）撰文，標題是：Francis Was Chosen To Save The Church, Leo XIV Is Called On To Save The World.

西方社會正深陷一場驚人的政治與身分認同危機。美國的現況，近似作家菲力普・羅斯（Philip Roth）筆下《反美陰謀》（The Plot Against America）中描繪的惡夢；歐洲則像極了穆西爾（Robert Musil）《沒有個性的人》（The Man Without Qualities）裡對奧匈帝國的諷刺：一個兼具高文化與輕浮、拜占庭式細膩與哈姆雷特式猶豫的文明，宛如一艘正駛向冰山、卻還陶醉於自鳴得意樂聲的小船。

在過去12年間，當國與國的政府漸趨虛弱、甚至醜惡可憎之際，方濟各領導的教會愈發像個穩定的精神中樞。

當各國政要無心處理氣候變遷時，是教會在通諭中呼籲人類對永續發展負責，並留下歷史性的篇章；

當美國對加薩慘劇漠然，歐洲支支吾吾時，是教宗方濟各選擇直言不諱；

當世界陷入權力法則，貧富差距日益擴大時，是教會站在弱勢與貧困者那一邊。

而如今，一個新時代降臨了。

我們是否應該期待新任教宗良14世（Pope Leo XIV），能夠在川普、范德賴恩（歐盟執委會主席）、梅洛尼（義大利總理）與馬克宏（法國總統）至今徒勞之處取得突破？

本質上，教會的職責並非拯救世界免於戰爭、經濟危機、氣候災難與獨裁橫行。教會是一個宗教機構，其政治影響力若有，也應是附帶的結果，而非目的本身。方濟各曾說，教會絕對不是也不能變成公民團體（NGO）。

這點，西班牙作家哈維爾・塞卡斯（Javier Cercas）在其著作《世界盡頭的上帝狂人》（God’s Madman at the End of the World）中有深刻描寫。他在書中回憶2023年隨教宗出訪蒙古的經歷，映照出這個世界的矛盾處境與荒謬現實。