即時短評／方濟各拯救教會 良14世被寄望拯救世界

2013年2月,教宗本篤16世宣布辭職的消息震驚全球。

當時,美國總統是歐巴馬,歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi)才在倫敦的全球投資會議上發表「不計代價」(whatever it takes)保衛歐元的承諾不到七個月。那時候,英國仍是歐盟成員。

世界雖充滿矛盾與陰影,例如伊拉克戰爭這類錯誤的暴力行動仍歷歷在目,但整體看來,全球化秩序仍撐得住。而相對之下,被醜聞、內鬥與各種矛盾撕裂的天主教會,反倒是搖搖欲墜。

正是在這樣的情境下,來自阿根廷的Jorge Bergoglio被選為教宗方濟各。他的使命,是在許多人認為教會已無可救藥之際,挺身而出挽救信仰的根基。

如今的教會,不但比當年更加穩固,也更具全球影響力。反而是世俗世界瀕臨失控,充斥著國族主義、仇恨與暴力,政局混亂、信念崩解。

義大利小說家拉吉歐亞 (Nicola Lagioia)當地時間7日晚間在「新聞報」(La Stampa)撰文,標題是:Francis Was Chosen To Save The Church, Leo XIV Is Called On To Save The World.

西方社會正深陷一場驚人的政治與身分認同危機。美國的現況,近似作家菲力普・羅斯(Philip Roth)筆下《反美陰謀》(The Plot Against America)中描繪的惡夢;歐洲則像極了穆西爾(Robert Musil)《沒有個性的人》(The Man Without Qualities)裡對奧匈帝國的諷刺:一個兼具高文化與輕浮、拜占庭式細膩與哈姆雷特式猶豫的文明,宛如一艘正駛向冰山、卻還陶醉於自鳴得意樂聲的小船。

在過去12年間,當國與國的政府漸趨虛弱、甚至醜惡可憎之際,方濟各領導的教會愈發像個穩定的精神中樞。

當各國政要無心處理氣候變遷時,是教會在通諭中呼籲人類對永續發展負責,並留下歷史性的篇章;

當美國對加薩慘劇漠然,歐洲支支吾吾時,是教宗方濟各選擇直言不諱;

當世界陷入權力法則,貧富差距日益擴大時,是教會站在弱勢與貧困者那一邊。

而如今,一個新時代降臨了。

我們是否應該期待新任教宗良14世(Pope Leo XIV),能夠在川普、范德賴恩(歐盟執委會主席)、梅洛尼(義大利總理)與馬克宏(法國總統)至今徒勞之處取得突破?

本質上,教會的職責並非拯救世界免於戰爭、經濟危機、氣候災難與獨裁橫行。教會是一個宗教機構,其政治影響力若有,也應是附帶的結果,而非目的本身。方濟各曾說,教會絕對不是也不能變成公民團體(NGO)。

這點,西班牙作家哈維爾・塞卡斯(Javier Cercas)在其著作《世界盡頭的上帝狂人》(God’s Madman at the End of the World)中有深刻描寫。他在書中回憶2023年隨教宗出訪蒙古的經歷,映照出這個世界的矛盾處境與荒謬現實。