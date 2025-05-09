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新教宗名號為何選擇「良」？宗教學者從上一位同名教宗找端倪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
天主教新教宗良十四世8在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台發表「致全城與全球」文告。路透
天主教新教宗良十四世8在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台發表「致全城與全球」文告。路透

天主教樞機主教團在教廷時間8日下午選出69歲的美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為第267任教宗，而他選擇了「良」（Leo）為自己的名號，是為「良十四世」（Leo XIV）。紐約郵報報導，此舉可能表明新任教宗致力於關注社會問題的跡象。

上一位選擇「良」此一名號的教宗是在一個多世紀以前，即1878年至1903年間領導天主教會的教宗良十三世（Leo XIII）。良十三世以專注於天主教社會訓導（Catholic social teachings）的教宗而為人們所銘記，並以1891年頒布《新事通諭》（Rerum Novarum）而聞名。

報導指出，具有開創性的《新事通諭》反思工業革命初期的工人權利和資本主義。許多人推測，良十四世的選擇可能就是致敬良十三世。

曼哈頓學院（Manhattan University）宗教研究系主任因佩拉托里-李伊（Natalia Imperatori-Lee）表示，「我認為，這位教宗透過選擇這個名號，表達對於社會正義的看法，這將是優先事項」。

因佩拉托里-李伊補充道，「我想，當他們選出一位美國人時，我們很多人心中都感到疑惑，然後他選擇教宗良十四世的名號。對我來說，這確實意味著，他將繼續良十三世的任務」。

代頓大學（University of Dayton）宗教研究榮休教授道爾（Dennis Doyle）告訴CBS新聞，教宗選擇的名字「指示了新教宗的某種精神、方向和願景」。他說，「你首先會查詢的事情是，哪些教宗過去使用過這個名號？這會透露出新教宗想要採取方向的跡象」。

在選擇「良」的名號上，道爾也表示，這可能表明良十四世教宗對於「在當今世界推廣天主教社會訓導」感興趣。道爾說，「如果認真對待，或許天主教社會訓導可以成為幫助克服兩極化的工具」。

近七屆教宗選舉一覽。 圖／聯合新聞網
近七屆教宗選舉一覽。 圖／聯合新聞網

教宗 梵蒂岡 美國

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