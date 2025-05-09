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天主教新教宗誕生 嘉義教區主教浦英雄：跌破大家眼鏡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
美國籍樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）當選新教宗。 法新社
美國籍樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）當選新教宗。 法新社

天主教69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選新任教宗，是歷來首位來自美國的教宗，名號良十四世。嘉義教區主教浦英雄說，普雷沃斯特出線當選，跌破大家眼睛，但大家都相信是天主聖神在帶領教會，深慶普世教會有基督在世代表、新牧人誕生。

浦英雄說，他從昨晚就緊盯電視實況直播，了解新教宗改選結果，最後得知69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選新任教宗，是歷來首位來自美國的教宗，名號良十四世，雖跌破大家眼鏡，但他加入的世界主教群組，大家相互傳報喜訊，一片讚美肯定，感謝天主。

浦英雄表示，新教宗公開談話說的第一句「願你們的平安」，這是目前慶祝耶穌復活，在復活期的宣報，新教宗發表懷念任命他的故教宗方濟各，還提到方濟各的「搭起橋梁」，說明新教宗延續方濟各與普世對話、追求和平的路線，新教宗出生美國，曾任聖奧定修會會長，精通多國語言，神學靈修根基深厚，相信定能帶領普世教會，開創新局。

天主教嘉義教區梅山鄉教堂，供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，明天周末上午舉行竣工啟用彌撒大典，適逢梵蒂岡新教宗誕生，教區上午起舉行奉獻12小時給天主接力祈禱，為新教宗以及世界、兩岸和平，國家安定繁榮祈禱。

教宗 梵蒂岡 美國

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