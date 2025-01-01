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美國前總統卡特1月9日國葬 傳前日相菅義偉將出席

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本前首相菅義偉。圖／路透
日本前首相菅義偉。圖／路透

美國前總統卡特上月以100歲高齡辭世後，美國現任總統拜登（Joe Biden）預計本月9日在華府為他舉辦國葬。日媒今天引述消息人士披露，日本正在協調由前首相菅義偉出席。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）上月29日逝世。國葬儀式為期6天，將於1月4日開始，遺體將由車隊護送從他的家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）啟程，1月9日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行國葬。

日本「富士新聞網」報導，各國政要預計將出席這場國葬，數名消息人士表示，日本方面正在協調菅義偉以首相石破茂的特使參加國葬。

而消息人士也透露，菅義偉計劃本月8日至10日訪問華府。

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