美國前總統卡特1月9日國葬 傳前日相菅義偉將出席

第39任美國總統卡特（Jimmy Carter）於2024年12月29日安然離世，享年100歲。做為冷戰時期存留至今的最後一位領袖，卡特創下了許多紀錄，他是史載最長壽的美國總統、是第一位卸任後獲得諾貝爾和平獎的美國總統，是第一個與中國建交、但任期內未曾訪問過中國的美國總統，也是卸任後訪問北韓最多次的美國總統。

2024-12-31 09:39