美前總統卡特1月9日國葬 川普：我會出席

美國總統當選人川普表示，他將出席前總統卡特（Jimmy Carter）下週舉行的國葬，並為美國聯邦眾議院共和黨籍現任議長強生的連任之路背書。

1977年至1981年擔任美國總統的卡特29日逝世，享嵩壽100歲。國葬儀式安排為期6天，將於明年1月4日開始，遺體將由車隊護送從他的家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）啟程，1月9日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行國葬。

川普今天在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）參加跨年派對時，一名記者詢問他是否計劃出席卡特國葬。

川普說：「會，我會出席，我們已受到邀請。」但拒絕透露自卡特辭世後，他是否曾與卡特家人說過話。

在這場正式晚宴上，川普也被問到他對那些沒有與他一起支持強生連任眾院議長的共和黨人有什麼話想說。億萬富翁馬斯克（Elon Musk）、參議員克魯茲（Ted Cruz）和其他支持者都出席了這場派對。

眾議院將於明年元月3日表決選出下任議長，川普昨天替強生背書，被視為強生有望保住議長寶座的關鍵。

眾院12月20日表決強生的臨時撥款法案，有34名共和黨同僚投票反對，使他連任議長之路生波。

川普對記者說：「我認為他們會支持議長強生。他是現在能夠勝出的人，幾乎每個人都很喜歡他，其他人也很好，但有30或40人不喜歡他們。」