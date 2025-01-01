曾猛批卡特是美國最糟總統 川普：我會去參加他的葬禮

美國前總統卡特去年12月29日逝世，美國政府將於本月9日為他舉行國葬。選前曾多次批評卡特是美國最糟總統之一的候任總統川普12月31日表示，他會出席卡特喪禮，但未透露是否已與卡特家人交談。

川普12月31日準備參加自家海湖莊園舉辦的跨年活動前被媒體問道，是否會參加9日美國政府為卡特舉行的國葬時，川普說：「我會。我會去參加。我們有受邀。」

當被問及是否已與卡特家人通過電話時，川普則表示不願透露。

川普曾在去年11月大選前的競選活動中，猛烈批評卡特在任時期的高通膨，甚至曾稱卡特是美國史上最糟糕總統。

但在卡特過世後，川普也一改毒舌，稱全美國都欠他應有的感激。川普寫著：「雖然我在理念上和政治上與他有強烈分歧。但我認為，他真正深愛並尊敬我們國家和我國所代表的一切。他努力要讓美國成為一個更好的國家，而我也因此對他獻出最高的敬意。」