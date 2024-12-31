卡特辭世總統府未回應／呂秀蓮盼省思倚美或疑美

美國前總統卡特任內最重大的外交決策就是與中華民國斷交並與中國大陸建交，對於美中台關係具有重要意義。對於卡特離世，總統府、外交部至昨晚截稿並未回應，前副總統呂秀蓮則憶起在桃園縣長任內當面要求卡特道歉事件，盼供朝野「倚美」或「疑美」政治人物省思。

卡特一九九九年三月應邀訪台，在當時台北凱悅飯店發表演說。卡特演講後，呂秀蓮爭取發言。她告訴卡特：「你身為一位著名的鼓吹人權者，卻犧牲了許多台灣的菁英…當你提到人權及民主，請不要忘了台灣人民為此付出多少代價。」最後說「卡特總統先生，你欠台灣一個道歉」，當卡特以「我不認為我需要道歉」來回應後，呂秀蓮調頭離開會場。

另外，大陸央視報導，大陸國家主席習近平昨向美國總統拜登致唁電表示，卡特是中美建交推動者和決策者，長期為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，「我對他的去世深感痛惜」。