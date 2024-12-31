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外界評價卡特：卸任後比當總統還要稱職
美國前總統卡特任內經濟低迷不振、失業率和通膨居高不下，對外碰到伊朗人質危機，煎熬四四四天解決，外界多認為他只是個平庸總統。不過，他卸任後走遍全世界，致力改善貧民房舍及公共衛生，並促進和平與民主，許多人認為卡特卸任後比當總統還稱職。
一九七九年十一月四日，伊朗革命派學生占領德黑蘭美國大使館扣留數十名美國人；隔年四月，卡特批准援救人質行動，結果兩架美軍戰機在現場相撞，八名美軍殉職，歷經四四四天，卡特一九八一年卸任當天，人質才獲釋。
不過，他大力斡旋埃及與以色列促成「大衛營協定」簽訂，讓兩國握手言和，雖然以國與巴勒斯坦人的衝突沒解決，但以埃維持長期和平，迄今仍是美國中東地區外交成就之一。
卡特卸任後在家鄉喬治亞州成立「卡特中心」，使命為「推動和平、對抗疾病和打造希望」。卡特也是「仁人家園」志工，他和妻子羅莎琳每年奉獻一周時間，持續卅五年。
卡特應新興民主國家邀請，多次以選舉監察員身分見證獨立和民主；曾到北韓化解核武計畫危機，在海地與軍事領袖斡旋，到巴爾幹地區調停波士尼亞戰爭，二○○二年獲頒諾貝爾和平獎。
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